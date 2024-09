O CEO da Warner Bros revelou as expectativas de crescimento do Max para o último trimestre

David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, anunciou que a plataforma de streaming Max pretende adicionar mais de 6 milhões de assinantes no último trimestre do ano.

De acordo com o Deadline, esse crescimento se deve principalmente a um novo pacote de serviços que inclui Disney+ e Hulu, bem como a uma forte expansão internacional da plataforma. No trimestre anterior, o Max adicionou 3,6 milhões de novos usuários, o que reforça as expectativas de um sólido fechamento de ano para a empresa.

Durante a conferência de mídia do Goldman Sachs, Zaslav destacou a importância do recente acordo de distribuição com a Charter Communications. Este pacto, assinado antes do previsto, permitirá que os usuários da Charter tenham acesso aos conteúdos da Max e do Discovery+ sem custo adicional.

O acordo é considerado um passo chave para a Warner Bros. Discovery em seu objetivo de consolidar sua presença no mercado de streaming cada vez mais competitivo.

Zaslav destacou a vantagem competitiva da Warner Bros. Discovery devido ao seu vasto catálogo de conteúdo, que inclui algumas das franquias mais icônicas e amadas em todo o mundo, como ‘Harry Potter’, ‘Game of Thrones’, ‘Superman’ e ‘Batman’.

Esta biblioteca de conteúdo continua sendo um dos pilares fundamentais para a empresa, permitindo-lhe manter sua relevância na indústria do entretenimento e continuar atraindo audiências de todo o mundo.

Desafios na rentabilidade do estudo

Um dos maiores desafios que a Warner Bros. Discovery enfrenta é a recuperação da rentabilidade em seu estúdio de cinema. Zaslav reconheceu que a receita do estúdio diminuiu de US$ 3 bilhões anuais para US$ 1,8 bilhão.

No entanto, a empresa tomou medidas para reverter essa situação, como a contratação de talentos reconhecidos como Paul Thomas Anderson, George Clooney e M. Night Shyamalan. O objetivo é recuperar os níveis anteriores de rentabilidade e continuar crescendo.

Zaslav expressou seu otimismo em relação ao futuro da plataforma, destacando que essa expansão será fundamental para o crescimento contínuo e o fortalecimento da posição da Warner Bros. Discovery no mercado global do entretenimento.