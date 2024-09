Kate Winslet revelou que recebeu terapia de reposição de testosterona para aumentar desejo sexual

Kate Winslet na estreia de "The Regime" da HBO no Museu Americano de História Natural na segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, em Nova York (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

A reconhecida atriz britânica Kate Winslet decidiu abrir-se sobre um aspecto íntimo de sua vida, a terapia de reposição de testosterona. Durante uma entrevista no podcast ‘How to Fail with Elizabeth Day’, Winslet, de 48 anos, compartilhou sua experiência com esse tratamento e como ele a ajudou a recuperar sua libido.

Winslet explicou que muitas mulheres não estão cientes de que também têm testosterona em seus corpos, um hormônio que, ao diminuir, pode influenciar significativamente o desejo sexual, abordando também os tabus em torno do envelhecimento e da sexualidade feminina, um tema que a atriz abordou em várias ocasiões.

Kate Winslet defende a sexualidade feminina e derruba tabus de idade

A atriz comentou: “Quando acaba, assim como os óvulos, acaba. E uma vez que desaparece, é necessário substituí-la”, sublinhando que este tratamento lhe permitiu sentir-se “sexy” novamente. Kate também refletiu sobre como as mulheres, especialmente após os 40 anos, são condicionadas a acreditar que o envelhecimento significa o fim de uma vida sexual plena.

"Estamos tão acostumadas a pensar: 'Estou perto do fim', ou que com a menopausa tudo acabará. Mas isso é apenas um condicionamento", afirmou. Winslet defendeu a ideia de que as mulheres, à medida que envelhecem, se tornam mais poderosas, sensuais e seguras de si mesmas.

A atriz apontou que problemas hormonais, como um desequilíbrio na tireoide ou baixos níveis de testosterona, podem estar por trás da diminuição da libido em muitas mulheres, algo que não é discutido o suficiente. Para a vencedora do Oscar, o envelhecimento não deve ser visto como um obstáculo para desfrutar da sexualidade.

As mulheres não devem se sentir menos com o passar dos anos, o grande lema de Kate Winslet

De acordo com Winslet, o envelhecimento é uma fase em que as mulheres podem se conectar mais profundamente com seus corpos e sua verdade. "Mulheres com mais de 40 anos se tornam mais enraizadas em quem são, mais sensuais e mais capazes de andar pelo mundo sem se preocupar com o que os outros pensam".

A atriz, que está casada com Edward Abel Smith há mais de uma década, também destacou a importância do amor próprio. “Temos que ser donas dos nossos corpos”, afirmou, convidando as mulheres a acreditarem em si mesmas, independentemente das opiniões externas.