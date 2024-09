“Como um vagabundo”: Selena Gomez e o namorado no Emmy

Selena Gomez afirma estar muito feliz com seu relacionamento com Benny Blanco

Selena Gomez brilhou na noite do Prêmio Emmy 2024, não só por ter ficado espetacular no tapete vermelho, mas também por sua primeira indicação como Melhor Atriz de Comédia pela série ‘Only Murders in the Building’, mesmo não tendo levado o prêmio, e por estar feliz ao lado de seu parceiro, o produtor Benny Blanco.

E naquela noite tão especial, Blanco não posou no tapete vermelho ao lado de Selena como todas as famosas que chegaram com seus parceiros. As razões? Desconhecidas, mas o certo é que nunca o fizeram desde que estão juntos, cada um brilhando em sua própria carreira.