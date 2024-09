‘Bridgerton 4′: Netflix revela lista de novos personagens que chegarão para mais drama e escândalos

A série ‘Bridgerton’, produzida pela Shondaland e distribuída pela Netflix, tornou-se um fenômeno global desde o seu lançamento em 2020. Com uma combinação de romance, drama e a constante intriga da alta sociedade londrina, conquistou os corações de milhões de fãs ao redor do mundo. Agora, com o anúncio da produção da quarta temporada, as expectativas estão nas alturas, especialmente após o sucesso avassalador da terceira temporada, que deixou os seguidores com muitas perguntas e ansiosos por mais.

Baseada na saga de livros de Julia Quinn, ‘Bridgerton’ conseguiu entrelaçar magistralmente as histórias de amor dos oito irmãos Bridgerton, com uma narrativa que combina o clássico e o contemporâneo. A primeira temporada, focada na relação entre Daphne Bridgerton e Simon Basset, Duque de Hastings, introduziu o público no mundo dos Bridgerton. A segunda temporada, por sua vez, girou em torno de Anthony Bridgerton e sua complicada relação com Kate Sharma, cativando ainda mais a atenção do público com suas histórias carregadas de paixão e tensão.

A terceira temporada, que surpreendeu muitos por sua decisão de inverter a ordem dos livros, adaptou o quarto livro da saga, com Penélope Featherington e Colin Bridgerton como protagonistas.

A Netflix revela a lista de personagens para ‘Bridgerton 4′

Bridgerton 4 Este será o elenco da quarta temporada (Netflix)

Com a mudança na ordem dos livros, muitos estão se perguntando como será a história do terceiro livro ‘An Offer from a Gentleman’, que agora será adaptado para a quarta temporada. Esta temporada será centrada em Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson) e sua apaixonante e emocionante história de amor com Sophie Baek (anteriormente Sophie Beckett nos livros, interpretada por Yerin Ha).

Um dos maiores plot twists da produção foi a revelação de Yerin Ha como Sophie Baek, uma mudança de sobrenome em relação ao personagem original. Sophie é uma jovem de origem humilde, cuja vida dá uma reviravolta inesperada quando conhece Benedict Bridgerton, desencadeando uma história de amor proibido que se tornou uma das favoritas dos fãs.

A introdução de novos personagens também tem gerado grande emoção entre os fãs. Katie Leung, conhecida por seu papel em The Peripheral, interpretará Lady Araminta Gun, uma mulher duas vezes viúva, obcecada em casar suas filhas na alta sociedade.

Michelle Mao (Rosamund Li) e Isabella Wei (Posy Li) completam este trio de novos personagens, sendo as filhas de Araminta que estreiam nesta temporada. Enquanto Rosamund, a filha mais velha, tem seus olhos em Benedict, Posy, a irmã mais nova, parece destinada a conquistar o coração da audiência com sua personalidade encantadora.

Outros atores que se juntam ao elenco principal são Emma Naomi (como Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley), que já são conhecidos por sua participação na série e agora assumem papéis mais proeminentes.

A magia da produção de ‘Bridgerton 4′

Além de seu elenco atraente, a produção de ‘Bridgerton’ se destacou por seu incrível nível de detalhe. A quarta temporada não será exceção, pois a Netflix anunciou a expansão dos cenários de filmagem nos Estúdios Shepperton. Um dos projetos mais ambiciosos foi a construção de um set de dois acres, que inclui réplicas da arquitetura georgiana e da Regência, prometendo imergir ainda mais os espectadores na atmosfera opulenta da série.

Esta nova configuração será crucial para a história de Benedict e Sophie, que se desenrola no esplendor das mansões de Londres, mas também no mundo oculto dos servos e criados. A designer de produção Alison Gartshore e sua equipe trabalharam arduamente para criar um ambiente que reflete não apenas o luxo, mas também as barreiras sociais que são parte central desta história.