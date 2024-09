Revelado: conheça o código secreto de Kate Middleton para lidar com malcriações dos filhos

Kate Middleton é conhecida por adotar uma abordagem discreta, mas eficaz, na educação de seus filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. De acordo com informações reveladas por Tom Quinn, especialista na realeza britânica, Middleton utiliza um código secreto para disciplinar as crianças em público, estratégia divulgada em uma entrevista concedida ao jornal britânico Daily Mirror. O especialista, que também é autor do livro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, destaca como a princesa lida com situações desafiadoras, como a que ocorreu durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

Nesse evento, o comportamento de Louis, então com quatro anos, chamou a atenção ao ser flagrado fazendo uma careta para a mãe. Kate, no entanto, reagiu com calma, utilizando a frase “vamos pegar leve” para acalmar o filho. Segundo um ex-funcionário da realeza, essa expressão tem um significado especial dentro da família, sendo mais impactante do que aparenta. Essa forma de comunicação tem sido uma das estratégias que a princesa e seu marido, Príncipe William, utilizam para manter a harmonia e disciplina entre os filhos.

Técnica da “conversa no sofá”

Além do código secreto, outra técnica adotada pelo casal é a chamada “conversa no sofá”. Esse método consiste em ter uma conversa séria com as crianças quando estas cometem alguma infração mais grave, que exige uma postura mais firme. A rigidez do casal também se reflete na regra de “não gritar”, uma diretriz seguida à risca na educação dos três filhos. Essa abordagem não apenas evita confrontos, mas também fortalece o respeito mútuo dentro do ambiente familiar.

Embora essas estratégias de disciplina possam parecer simples, elas são fundamentadas em um profundo entendimento da psicologia infantil, algo que Middleton e William aparentam dominar com destreza. A prática da “conversa no sofá” e o uso de expressões codificadas são apenas alguns dos métodos que têm contribuído para moldar o comportamento dos jovens membros da família real. Essa combinação de afeto e disciplina se mostra crucial para lidar com as peculiaridades da vida pública que os filhos do casal enfrentam desde cedo.

Essas revelações sobre os métodos educacionais de Kate Middleton são um reflexo do equilíbrio que a princesa busca em sua vida, mantendo o respeito e a privacidade de seus filhos, ao mesmo tempo em que prepara as crianças para os desafios futuros.