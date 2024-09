“Mulheres minimamente vestidas”, assim eram as festas de sexo e drogas de Sean ‘Diddy’ Combs

Ao rapper Sean ‘Diddy’ Combs foi negada pela segunda vez a possibilidade de prisão domiciliar e ele permanece detido no Centro Metropolitano de Detenção (MDC) em Brooklyn, Nova York, por tráfico sexual e crime organizado. Ele é acusado de forçar homens e mulheres a oferecer serviços sexuais sob efeito de drogas, enquanto eram gravados sem o seu conhecimento, além de estupro, agressão, sequestro, incêndio criminoso e outros crimes. Enquanto o processo judicial se desenrola, continuam a surgir detalhes de sua vida, e um dos aspectos mais chamativos são as festas sexuais onde eram oferecidas drogas.

O produtor musical, de 54 anos, que enfrenta uma sentença provável de 15 anos de prisão à prisão perpétua, organizava festas onde, segundo testemunhas, realizava orgias e fornecia drogas aos convidados.

O Diario de Ibiza relata que nesta ilha, o rapper realizava suas famosas festas, que organizava nas vilas onde costumava se hospedar. Este meio menciona que nessas reuniões havia dançarinas com pouca roupa, sacolas cheias de brinquedos sexuais, tinta corporal de chocolate.

“Não se economizava despesas nessas festas, era puro hedonismo... Em uma dessas festas, muitos dos convidados estavam consumindo MDMA (ecstasy) e havia convidados em diferentes graus de nudez, indo para os quartos para fazer sexo, embora não fosse uma orgia. Era nossa responsabilidade garantir que tudo corresse bem e que os presentes tivessem tudo o que precisavam”, disse um ex-funcionário, conforme relatado no meio citado.

O ex-funcionário de 'Diddy' Combs também disse que o cantor costumava ir às discotecas DC 10, Space e Amnesia, mas saía sem pagar, então depois começou a ir a esses lugares com bolsas cheias de dinheiro para dar boas gorjetas aos funcionários.

"Diddy bebia ponche e vodka Ciroc. Ele era muito exigente com suas bebidas. Além disso, ele sempre se vestia impecavelmente. Houve rumores infundados de que eles colocavam MDMA em pó nas bebidas dos convidados, mas eu nunca vi", revelou.

‘Diddy’ Combs: "Não cobramos £4.000 para vir às minhas festas"

Tom Bryant, chefe de Showbiz, contou ao The Mirror sua experiência ao entrevistar 'Diddy' Combs em uma de suas festas.

"Estive na festa do Diddy com mulheres escassamente vestidas, o que vi ficará comigo para sempre", disse o jornalista, que relatou que o cantor se vangloriava: "Não há festa como uma festa do Diddy".

Bryant testemunhou que enquanto esperava 'Diddy' em uma área VIP de uma boate, ele lhe enviava champanhe, dando-lhe boa atenção. "Ele quer que você tenha uma boa noite", disse um funcionário.

Na entrevista, quando perguntado a Diddy sobre suas festas, o magnata da música respondeu: “Não cobramos £4.000 para vir às minhas festas. Nós damos dinheiro, damos bebidas, damos boa comida… Eu perco muito dinheiro organizando esses eventos, mas não me importo. Sempre há uma lista especial de convidados com pessoas icônicas misturando celebridades e pessoas comuns. A maioria das superestrelas britânicas terá dificuldade em entrar em qualquer festa que eu organize... Nunca revelo quem vai às minhas festas. O importante é que se divirtam. E com todas as mulheres bonitas e champanhe fino, provavelmente vão se divertir”.