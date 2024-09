Harvey Weinstein declara-se inocente de novas acusações de agressão sexual: como está o seu caso

Harvey Weinstein, o ex-produtor de cinema e figura chave em Hollywood, se declarou inocente de uma nova acusação de agressão sexual em um tribunal de Manhattan.

Esta nova acusação se junta a uma longa lista de crimes sexuais que lhe são imputados ao longo dos anos, no meio de sua queda em desgraça por vários escândalos.

De acordo com relatos da Variety, o promotor do distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., mencionou que a nova acusação envolve um ataque sexual violento que teria ocorrido entre abril e maio de 2006 em um hotel no sul de Manhattan.

Testemunho chave

Este novo cargo se baseia no testemunho de uma mulher, identificada como Jane Doe, que decidiu contar sua história perante um grande júri. Embora os detalhes específicos do cargo ainda permaneçam confidenciais, o promotor Bragg elogiou a sobrevivente por sua coragem ao se apresentar, afirmando que a investigação sobre Weinstein continua. O caso, além disso, reforça a percepção pública de Weinstein como um agressor em série, algo que ele continua negando veementemente.

Weinstein apresentou-se no tribunal em uma cadeira de rodas, depois de ter passado recentemente por uma cirurgia cardíaca de emergência.

O advogado dela, Arthur Aidala, aproveitou a oportunidade para criticar a decisão dos promotores de apresentar novas acusações, sugerindo que isso poderia ser um sinal de fraqueza em seu caso atual. Aidala afirmou que os promotores procuraram o crime depois de terem encontrado uma vítima, sugerindo que a nova acusação é uma tentativa de fortalecer um caso problemático.

Esta nova acusação chega em um momento em que Weinstein está enfrentando um segundo julgamento em Nova York, após a anulação de sua condenação de 2020 por estupro.

O Tribunal de Apelações determinou que o julgamento original foi defeituoso ao permitir testemunhos de vítimas não diretamente relacionadas às acusações, o que afetou a imparcialidade do júri. O novo julgamento, que estava programado para novembro de 2024, agora pode ser adiado até o início de 2025.

Weinstein já foi condenado em Los Angeles em 2022 por estuprar uma modelo italiana, o que lhe valeu uma sentença adicional de 16 anos. Esta nova acusação e o próximo julgamento em Nova York mantêm seu destino legal em suspenso, enquanto ele continua enfrentando múltiplas acusações que poderiam aumentar ainda mais seu tempo na prisão.