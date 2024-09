5 filmes mais assistidos na Netflix em todo o mundo agora: de filmes de ação a ficção científica

O Netflix compartilhou nesta terça-feira, 17 de setembro, as listas semanais das dez séries e filmes mais assistidos em sua plataforma em todo o mundo de 9 a 15 do mês e não houve nada surpreendente.

E é que, embora projetos inéditos tenham conseguido se posicionar em primeiro lugar em seus respectivos rankings, a maioria consolidou sua vitória e manteve seu lugar no disputado top 10.

Os 5 filmes mais reproduzidos na Netflix de 9 a 15 de setembro

Queres saber quais foram os filmes mais assistidos na Netflix na última semana? Basta continuar deslizando para descobrir os 5 filmes com mais visualizações globalmente neste período.

Rebel Ridge

Com 38,6 milhões de visualizações, o thriller estrelado por Aaron Pierre, Don Johnson e AnnaSophia Robb foi coroado como o filme mais assistido na Netflix em todo o mundo na última semana.

Sinopse: Um ex-fuzileiro naval deve enfrentar a corrupção em uma pequena cidade quando a polícia injustamente confisca a bolsa com o dinheiro para pagar a fiança de seu primo.

Os feios

A adaptação do romance homônimo de Scott Westerfeld se posicionou como o segundo filme mais reproduzido na plataforma de 9 a 15 do mês, com 20,8 milhões de visualizações.

Sinopse: Em uma distopia futurista que impõe padrões de beleza e cirurgias cosméticas, uma adolescente embarca em uma jornada perigosa para salvar uma amiga.

Nós somos faixa preta

O filme de ação sul-coreano ficou em terceiro lugar no ranking de filmes mais vistos em geral e em primeiro lugar no top 10 de filmes não em inglês, com 8,3 milhões de visualizações.

Sinopse: Um talentoso especialista em artes marciais sempre pronto para ajudar se une a um oficial em liberdade condicional para usar seu talento na luta contra o crime.

Bandida: A número um

Também com 8,3 milhões de visualizações, mas com menos horas assistidas do que Agente Cinturão Negro, este drama brasileiro baseado em fatos alcançou o quarto lugar na lista de filmes mais assistidos.

Sinopse: Uma mulher criada em uma infame favela brasileira passa por amor e crime, enquanto navega por uma luta mortal de poder e traição entre gangues rivais.

Entre as chamas: A filha perdida

O documentário de duas partes sobre a morte de Aundria Bowman e a luta de sua mãe biológica para descobrir a verdade por trás de seu desaparecimento foi o quinto filme mais assistido com 8.1 milhões de visualizações.

Sinopse: Neste documentário em duas partes, uma mãe determinada desvenda o mistério em torno do desaparecimento, em 1989, da filha que ela deu para adoção.