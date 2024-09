“Parece com o Chris Evans”, o irmão gêmeo de Scarlett Johansson que trabalhou com ela em um filme

Scarlett Johansson é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, e também uma das mais bonitas, mas não é a única bela de sua família.

A famosa tem vários irmãos, e até mesmo um irmão gêmeo, que é muito bonito, e até o comparam com Chris Evans.

“Parece-se com Chris Evans”, É assim que o irmão gêmeo de Scarlett Johansson, que até trabalhou com ela em um filme, se parece hoje

Trata-se de Hunter Johansson, que é o irmão gêmeo de Scarlett, embora poucos saibam ou o conheçam, e até já trabalhou com ela em seus filmes.

O ator participou com a atriz no filme ‘Meninas de Ninguém’ em 1996, quando a atriz estava começando, mas depois disso, seu irmão gêmeo decidiu seguir um caminho diferente do dela.

O jovem optou por se afastar das câmeras, do cinema e afins para se dedicar à política e também tem atuado como modelo de marcas conhecidas e famosas como Calvin Klein e outras de roupas íntimas.

Na verdade, no ano passado, Scarlett e Hunter apareceram juntos em um vídeo para sua marca de cuidados com a pele The Outset, onde fizeram um teste de gêmeos.

"O TESTE DE GÊMEOS com Scarlett e Hunter Johansson! Caso você não soubesse, temos gêmeos em casa. 👯 Descubra quem se conhece melhor. 👀⁣", dizia a mensagem no vídeo onde ambos estavam vestidos com jeans e camiseta branca e o jovem encantou com sua beleza, pois também usava óculos e dizem que se parece muito com Chris Evans.

"Meu Deus, ele é idêntico ao Chris Evans", "Pensei que era o Chris, faz sentido serem tão bons amigos se ele é igualzinho ao irmão", "Uau, não se parece com ela, mas sim com o Chris Evans", "Não sabia que ela tinha um irmão gêmeo, ele é muito sexy", "Uau, Scarlett como homem é a coisa mais sexy do mundo", "Meu Deus, quero ser sua cunhada, Scarlett", "O irmão dela é lindo demais", "Não se parece muito com ela, mas é um verdadeiro galã", e "Descubro que ela tem um irmão gêmeo, e ele é lindo", foram alguns dos comentários nas redes.

Fica muito claro que os irmãos Johansson são muito unidos e se apoiam, de fato, Hunter expressou sua admiração e amor pela atriz em várias ocasiões e os fãs adoram vê-los juntos nas redes sociais, pois é evidente que têm um ótimo relacionamento de irmãos.