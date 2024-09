Embora hoje Nicole Kidman seja uma das atrizes mais elegantes e confiantes nos tapetes vermelhos, nem sempre se sentiu assim. A vencedora do Oscar recentemente falou sobre suas inseguranças de juventude na nova série documental ‘In Vogue: The90s’, que estreou em 13 de setembro. Nesta série, são explorados os aspectos mais icônicos do mundo da moda durante a década de 90, incluindo as supermodelos, o grunge e o poder da revista ‘Vogue’ sob a direção de Anna Wintour.

Durante o terceiro episódio, Kidman revelou como lutava com a imagem do seu corpo quando era jovem. Embora hoje em dia a sua altura de 1,80 cm seja admirada no mundo da moda, a atriz confessou que quando era adolescente desejava ser muito mais baixa e curvilínea.

Nicole Kidman confessa todas as inseguranças que teve quando era jovem: a criticavam por ser alta

“Queria medir 1,60 cm e ter curvas”, admitiu Kidman. “E de repente, ser alta, magra e sem muitas curvas se tornou uma vantagem: ‘Ótimo, podemos vestir você’”, disse, lembrando o momento em que a moda começou a vê-la como musa.

Um dos pontos altos de sua carreira na moda ocorreu no Oscar de 1997, quando o designer John Galliano criou um vestido exclusivamente para ela. Este foi um momento crucial na vida de Kidman, que ainda lidava com as zombarias que havia sofrido por sua altura durante a adolescência. "Eu era uma garota ruiva, de pele clara, quase 1,80m aos 14 anos", lembrou Kidman. "Eu era provocada, e não era agradável. Então, toda vez que eu tinha acesso a esse mundo, me sentia como uma criança pequena entrando em um mundo de fantasia".

A atriz também refletiu sobre sua admiração por ícones de estilo como Audrey Hepburn, Katharine Hepburn e Grace Kelly, que colaboraram de perto com designers para criar sua imagem única. Para Kidman, a ideia de que a moda e o cinema deveriam se fundir de forma semelhante era algo evidente. "Lembro-me de pensar: claro, isso deveria fazer parte de Hollywood agora", comentou, destacando a importância de levar a alta-costura aos tapetes vermelhos.

O documentário ‘In Vogue: The 90s’ celebra essa era dourada em que o cinema e a moda se entrelaçaram de forma inseparável, algo que Kidman vivenciou em primeira mão. A série oferece um olhar nostálgico sobre essa década e pode ser assistida no Disney+, com os últimos três episódios disponíveis a partir de 20 de setembro.