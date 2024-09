Despejado: Mário Gomes não revela quanto faturou, mas agradece as doações

Sem revelar quanto conseguiu na vaquinha que promove via PIX, desde de que foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro, o ator e candidato a vereador Mário Gomes fez um vídeo agradecendo as inúmeras doações que recebeu. Na publicação, o ex-galã da TV Globo afirma que chora por “correr muita lágrima” devido a bondade das pessoas.

“Eu quero só, do fundo do meu coração, agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono, de chorar muito, de correr muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo, que eu vou partir pra dentro, mas isso é um outro problema”, disse o famoso.

Mesmo afirmando que o vídeo era só para agradecer, Mário Gomes comentou sobre os incêndios que acontecem pelo Brasil e disse que a população não merece passar por tudo que ocorre no país: “Tô aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem. Esse povo maravilhoso, que é o povo brasileiro, que não merece passar por que está passando, com queimadas e essa coisa toda”.

“Eu tô aqui só para agradecer mesmo, agradecer vocês pela solidariedade, essa imensa solidariedade que só nós temos, só nós, e eles se aproveitam disso. Eles se aproveitam da bondade humana, da bondade que é esse povo”.

O apelo financeiro de Mário Gomes comoveu os fãs

Um vídeo publicado pelo ator na noite de terça-feira, 17 de setembro, comoveu muitos seguidores, que comentaram que fariam as doações: “Muita honra poder contribuir de alguma maneira para que sua atuação tenha êxito! Deus te abençoe mestre”, escreveu uma pessoa.

Outra fã também disse que faria um PIX devido a história do famoso na televisão, mas reforçou que não era eleitora do candidato a vereador pelo Rio de Janeiro: “Sou Lula e não gosto da forma como Bolsonaro e seguidores de Bolsonaro agem, mas fui sua fã quando criança, na novela ‘Top Model’ e vou doar sim porque além de tudo é um ser humano e ator talentoso”.