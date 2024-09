Baz Luhrmann está preparando o novo filme de Joana d’Arc com a Warner Bros: conheça os detalhes

O diretor Baz Luhrmann posa em sua chegada à estreia de 'Elvis' na 75ª edição do Festival de Cinema de Cannes, na França em 25 de maio de 2022 (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

Baz Luhrmann anunciou seu próximo projeto cinematográfico: uma adaptação da vida de Joana d’Arc, sob o título Jehanne d’Arc.

Este filme, em colaboração com a Warner Bros, promete oferecer uma nova interpretação da emblemática figura histórica, conhecida por seu papel crucial na história da França.

Joana d'Arc, heroína e santa nacional da França, é famosa por ter liderado o exército francês para a vitória na batalha de Orléans em 1429.

A história de Joana d'Arc

A sua vida, marcada por grande coragem e um trágico desfecho com a sua execução na fogueira em 1431, foi adaptada várias vezes. No entanto, a nova visão de Luhrmann promete revitalizar a narrativa com um enfoque visualmente impactante e emocionalmente ressonante.

Este anúncio segue a decisão de Luhrmann de se retirar da adaptação de ‘O Mestre e Margarida’, um romance russo, devido a problemas com os direitos do livro. Com ‘Joana d’Arc’, Luhrmann embarca em uma nova aventura cinematográfica, mostrando sua capacidade de abordar narrativas históricas com seu estilo visual e narrativo característico.

Baz Luhrmann é conhecido por seu estilo distinto e sua habilidade em criar filmes visualmente exuberantes. Sua carreira decolou com ‘Strictly Ballroom’ (1992) e desde então dirigiu sucessos como ‘Romeo + Juliet’ (1996), ‘Moulin Rouge!’ (2001), ‘Austrália’ (2008), ‘O Grande Gatsby’ (2013) e ‘Elvis’ (2022).

Além de seu trabalho no cinema, Luhrmann também se aventurou na ópera, em curtas-metragens e comerciais, consolidando-se como um artista versátil e visionário.

Com o início do casting para o papel de Joana D'Arc, as expectativas em torno do filme estão aumentando. Embora a história de Joana já tenha sido contada antes, a visão de Luhrmann oferece uma perspectiva fresca que chamará a atenção de críticos e espectadores.

A última adaptação destacada desta figura histórica foi ‘The Messenger: The Story of Joan of Arc’ (1999), dirigida por Luc Besson, mas a proposta de Luhrmann promete uma interpretação única e renovada.