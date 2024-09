Agenda cultural: Silva agita São Paulo com a turnê Encantado

Silva apresenta o show de ‘Encantado’, seu novo disco de inéditas, na sexta-feira, 27 de setembro, no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795), na Barra Funda. A turnê, que viaja pelo país, começou no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha, no Espírito Santo, e passou também por Belém.

O show conta com as canções do novo álbum como ‘Girassóis’, faixa que recebeu a assinatura do maestro Arthur Verocai nos arranjos de cordas e metais; ‘Copo D’água’, música gravada em formato de dueto com Marcos Valle, e ‘Amanhã de manhã (Para Lecy)’, que recebeu no registro para o disco a participação de Leci Brandão. A dançante ‘Eu Gosto de Você’ também faz parte do repertório, que conta ainda com ‘Claridão’, ‘Vista Pro Mar’, ‘Júpiter’, ‘Brasileiro’ e ‘Cinco’, sucessos dos discos anteriores.

No palco, Silva canta, toca violão e piano e promete outras surpresas aos fãs da capital paulista: “É maravilhoso voltar aos palcos com minhas composições. Não quero nunca deixar de me emocionar com a minha música e quero sempre poder ver o impacto que ela causa nas pessoas. Isso é o maior presente que a vida me deu e quero cuidar disso com muito carinho”.

No Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795), na Barra Funda, Silva estará acompanhado de Bruno Buarque (bateria e programações), Gabriel Ruy (guitarra e percussão), Rômulo Quinelato (guitarra e sintetizador) e Hugo Maciel (baixo e sintetizador). A ficha técnica ainda conta com nomes como Belle de Melo na direção criativa e Arthur Farinon no design de luz.

Tudo sobre o último trabalho autoral de Silva

O cantor produziu Encantado quatro anos após lançar seu último álbum autoral e o sexto da carreira. O álbum conta com 16 faixas inéditas, compostas em sua maioria pelo cantor, ao lado de Lucas Silva, seu irmão e principal parceiro musical, e traz participações de grandes nomes da música brasileira e internacional, como Jorge Drexler, Leci Brandão, Arthur Verocai, Carminho, Marcos Valle e Gabriele Leite.

O álbum une diferentes referências do artista, que vão do samba ao jazz, passando pelo hip hop e a MPB, e vai em direção ao que Silva define como sua essência, dando início a um novo momento em sua carreira.