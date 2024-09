Um filme perturbador está prestes a sair da Netflix, não perca a chance de assistir agora mesmo

Trata-se do filme 'Voo Noturno'

A plataforma da Netflix está constantemente renovando seu catálogo e em setembro tem surpreendido seus assinantes com novas produções que já estão no Top das mais vistas. No entanto, para manter o catálogo atualizado, algumas produções precisam sair e uma delas tem pouco tempo restante. Trata-se de ‘Voo Noturno’, um filme de 2005 dirigido por Wes Craven.

Este suspense deixará de estar disponível na Netflix em 22 de setembro, por isso é o momento perfeito para adicioná-lo à sua lista e aproveitar assisti-lo nesta semana.

“Em ‘Voo Noturno’ para Miami, uma aflita diretora de hotel se vê envolvida nos planos de assassinato de um político, tramados por outro passageiro”, destaca a sinopse da Netflix.

Uma mulher e seu pior pesadelo em um voo

A história se concentra em Lisa (Rachel McAdams), que tem medo de voar, mas o voo para Miami certamente será o pior pesadelo de sua vida sem ter nada a ver com seu medo de tudo relacionado ao ambiente aeronáutico.

O seu companheiro de assento, Jackson (Cillian Murphy), torna-se numa grande ameaça sem que ela consiga fazer nada para o evitar. A sua preocupação aumenta quando ele lhe revela minutos antes de descolar a verdadeira razão pela qual está a bordo, pois é um agente envolvido num complô para matar um homem de negócios realmente rico e poderoso.

A partir desse momento, a protagonista se torna a peça-chave do plano no qual deve cooperar, caso contrário sofrerá graves consequências que afetarão tanto ela quanto sua família.

O filme dirigido pelo lendário diretor de terror Wes Craven (Pesadelo em Elm Street) e estrelado por Rachel McAdams (Diário de uma Paixão) e Cillian Murphy (Batman Begins), então não há desculpa para não tirar um tempo e se deliciar com a história.