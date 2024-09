Rock in Rio: Ed Sheeran não atende fãs ao desembarcar no país

Ed Sheeran desembarca no Brasil para o Rock in Rio

O cantor britânico Ed Sheeran chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira, 18 de setembro, para sua apresentação no Rock in Rio nesta quinta, 19. Discreto, o artista usava uma roupa confortável, composta por um agasalho preto com capuz, boné e fone de ouvido, e não parou para tirar fotos com os fãs.

Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, ao desembarcar no país, Ed Sheeran caminhou pelo aeroporto com a ajuda de seguranças, que o levaram até o carro, com destino ao hotel.

Vale recordar que, recentemente, uma fã acabou surgindo no meio da gravação de um clipe, enquanto se exercitava na rua. Curiosamente, o artista perguntou se queria que cantasse alguma música em especial e a escolha foi ‘Tenerife Sea’, música que deve ser ouvida também no Rock in Rio.

“Se alguém a conhecer digam quem é, por favor, para que possa ter o vídeo da perspetiva dela”, pediu Sheeran em suas redes sociais.

Katy Perry também chegou ao Brasil para o Rock in Rio

Katy Perry desembarcou no Galeão para subir ao palco da Cidade do Rock na sexta-feira, 20 de setembro, quando lança seu novo álbum. No aeroporto, a cantora surgiu de chinelo verde e amarelo e com um coração vermelho nas mãos marcando suas iniciais e, diferente de Ed, ela atendeu aos fãs que estavam no saguão, com fotos e autógrafos, assinando CDs.

40 anos de festival conta com artistas de peso e agita Cidade do Rock

Em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro o Rock in Rio 2024 celebra uma edição história de 40 anos de festival, contendo grandes nomes da música nacional e internacional. O evento, que soma quatro décadas, se tornou um marco tradicional do cenário musical no país.

O rapper Travis Scott finalizou o dia de abertura do RiR, sendo no mesmo dia da cantora Ludmilla. Em14 de setembro, a banda Imagine Dragons dominou o palco, levando uma legião de fãs à loucura na Cidade do Rock.

Nos próximos dias, nomes como Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Iza, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey também devem se apresentar no local. Entre as novidades deste ano, o Rock in Rio trás o “Dia Brasil”, data especial para celebrar a diversidade da música brasileira com cantores de diversos estilos se apresentando ao longo do dia.