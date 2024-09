Minissérie sobre o caso João de Deus reúne três famosos da TV Globo

Marco Nanini, Karine Teles e Bianca Comparato protagonizam a minissérie ‘João Sem Deus - A Queda de Abadiânia’, inspirada no caso do líder espiritual João de Deus, condenado a quase 500 anos de prisão por abuso sexual, falsidade ideológica, corrupção de testemunha e posse ilegal de armas de fogo e munição. A produção estreia em 21 de setembro, às 21h20, no canal fechado A&E.

ANÚNCIO

Com três episódios, a produção de ficção dirigida por Marina Person conta a história de duas irmãs que chegaram à cidade 17 anos antes da prisão do líder espiritual. Na trama, uma delas, Cecília (Karine Teles) deixa o país traumatizada depois de ter sofrido abusos, enquanto a outra, Carmen (Bianca Comparato) se torna uma funcionária de João de Deus, interpretado pelo ator veterano.

Porém, ‘João Sem Deus - A Queda de Abadiânia’ coloca as irmãs frente a frente num encontro que acontece em meio a inúmeras denúncias jornalísticas envolvendo a história que chocou o país. Na vida real, desde 2018, mais de 300 mulheres denunciaram o médium, conhecido mundialmente pelas cirurgias espirituais, por crimes sexuais.

Autoproclamado médium curandeiro, João Teixeira de Faria, seu nome de batismo, também chegou a ter reconhecimento internacional com a participação da apresentadora Oprah Winfrey em uma de suas cerimônias. Em um comunicado, a assessoria de imprensa informou que os dois primeiros episódios serão exibidos neste sábado, 21, e a parte final da história vai ao ar no domingo, 22, às 22h.

Entenda o que acontece na minissérie sobre o caso João de Deus

No primeiro episódio, após conhecerem João de Deus, as irmãs se reencontram 17 anos depois, uma semana antes da prisão do médium. No mesmo dia, às 22h, o episódio ‘Ariane’ vai ao ar e as denúncias contra o líder espiritual começam a aparecer. Já no último episódio, no dia 22, Carmem se sente enganada e percebe que deixou a própria filha à mercê dele.