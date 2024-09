“É mais inteligente do que Hailey Bieber”, Selena Gomez revela o que não mudaria ao se casar

Selena Gomez está vivendo o seu melhor momento, tanto na sua vida pessoal como profissional, pois finalmente encontrou o homem certo.

A famosa tem um relacionamento sólido com o produtor musical Benny Blanco, a quem conhecia há anos, mas com quem iniciou um relacionamento há um ano.

A atriz, que está promovendo seu novo filme ‘Emilia Pérez’, falou sobre seu novo relacionamento em uma entrevista para a Vanity Fair, e discutiu possíveis planos de casamento.

“É mais inteligente que a Hailey”, Selena Gomez afirma o que não mudaria ao se casar e é aplaudida

Selena Gomez destacou que se sente muito feliz em seu relacionamento com Benny Blanco e está muito apaixonada.

“Nunca fui amada assim. Ele tem sido apenas uma luz. Uma luz completa na minha vida. Ele é meu melhor amigo, adoro contar tudo para ele”, disse.

No entanto, ela destacou que não têm pressa para chegar ao altar, mas deixou claro o que nunca mudaria sua vida ao se casar.

"Sempre nos certificamos de proteger o que temos, mas não há regras. Quero que ele sempre seja ele mesmo. Eu sempre quero ser eu mesma. Não vou mudar meu nome, aconteça o que acontecer. Sou Selena Gomez. Isso é tudo", destacou a famosa com muita segurança.

Isso lhe rendeu aplausos nas redes sociais e a compararam com Hailey Baldwin, que se casou com seu ex, Justin Bieber, e mudou seu sobrenome ao fazê-lo.

Algumas das reações nas redes foram: “Selena é mais inteligente que Hailey, isso a torna uma mulher empoderada e independente”, “Bravo Sel, eer esposa não significa que você deve perder suas raízes”, “Assim que deve ser, adoro a atitude dela”, “Acho muito bem, somos quem somos desde que nascemos e não devemos mudar nosso sobrenome por nada nem ninguém” e “Ela é muito autêntica e é uma mulher poderosa”.

Com isso, a cantora deixou claro que, mesmo estando muito apaixonada, nunca deixará de ser ela mesma e deu um ótimo exemplo para as mulheres.

Por outro lado, a famosa comoveu há alguns dias ao confessar que não pode ter filhos de forma biológica. “Nunca disse isso, mas infelizmente não posso gerar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas médicos que colocariam em perigo minha vida e a do bebê. Isso foi algo que tive que lamentar por um tempo”.