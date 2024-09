Com um beijo e mãos dadas! Assim ocorreu o encontro de JLo e Ben Affleck em meio ao divórcio

Há um mês, Jennifer Lopez e Ben Affleck anunciaram sua separação, atribuindo o motivo a diferenças insuperáveis. Este seria o quarto processo de divórcio para a ‘Diva do Bronx’, e descobriu-se que ela teria rompido com o ator no final de abril.

Vários relatórios, provenientes de fontes próximas ao casal, revelaram os esforços infrutíferos de Jennifer Lopez para salvar seu casamento. No entanto, diante da relutância de Ben Affleck, a artista de 'Jenny From the Block' não teve outra opção senão recorrer aos tribunais de Los Angeles para iniciar os processos de sua separação legal.

“Verdadeiramente fez todo o possível para que as coisas resultassem e agora está com a alma em pedaços”, revelou uma pessoa próxima, e continuou: “Encontra-se realmente consternada e aflita, no entanto, Ben não mostrou nenhuma intenção de que deseje prosseguir com sua relação matrimonial”.

Jennifer López / Ben Affleck e Matt Damon

A dolorosa circunstância que levou Jennifer Lopez a romper recentemente com Ben Affleck veio à tona. A estrela de cinema de 55 anos fez uma aparição com um deslumbrante traje prateado, com laços que ligavam o traje e deixavam os lados à mostra. Este é um dos 'vestidos de vingança' mais provocativos que vimos nos últimos anos. No entanto, o último encontro dela com o protagonista de 'Batman' causou controvérsia devido ao seu comportamento afetuoso.

Assim foi o ‘carinhoso’ reencontro de Jennifer Lopez e Ben Affleck em meio ao seu divórcio

Apenas um mês depois de Ben Affleck e Jennifer Lopez terem iniciado seus procedimentos de divórcio, foram vistos juntos no dia 14 de setembro no Beverly Hills Hotel na Califórnia. Estavam lá com seus filhos, compartilhando um café da manhã apesar do processo de separação.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam no veículo do artista quando os fotógrafos os surpreenderam em um novo incidente, o que inicialmente gerou um clima de hostilidade que depois se acalmou.

