Selena Gomez revelou a razão pela qual não poderá engravidar

Selena Gomez acaba de fazer uma das suas sessões de fotos mais icônicas para a revista Vanity Fair, vestindo roupas de couro, gabardinas e trajes sensuais nude a um novo nível, no entanto, o conteúdo da entrevista acabou por emocionar seus seguidores quando revelou mais detalhes de seus desejos de se tornar mãe e a razão pela qual não poderia experimentar a gravidez.

ANÚNCIO

Embora a atriz de ‘Only Murders in the Building’ não costuma falar abertamente sobre questões de maternidade, desta vez ela o fez para a revista de uma forma emotiva, deixando claro que é um desejo para ela se tornar mãe, e é que, esse dom que ela tem com as crianças pode ser visto através da grande conexão que ela tem com sua irmã mais nova, Gracie Elliott Teefey.

Isso não é tudo, pois seu envolvimento com crianças também pode ser visto através dos filhos de sua prima Priscilla DeLeon, dos quais, experimenta a maternidade sendo sua madrinha, foi então que ao falar sobre essa faceta, Selena Gomez finalmente revelou a razão pela qual não poderá gerar seus próprios filhos.

Selena Gomez na capa da revista Vanity Fair Vanity Fair (Vanity Fair)

Selena Gomez revela que não poderá engravidar por esta razão

Num momento em que seu ex-namorado acabou de se tornar pai de seu primeiro filho, a quem nomeou Jack Blues, as especulações sobre um possível casamento e até gravidez com Benny Blanco se desencadearam nas redes sociais, no entanto, Selena Gomez não está pressionando seu relacionamento com o famoso produtor e foi sincera sobre seu processo para se tornar mãe.

Entre trajes de renda, transparencias, couro e bodies, a cantora de ‘Single Soon’ teve uma conversa profunda sobre maternidade com a Vanity Fair, revelando que não poderia engravidar:

“Nunca disse isso, mas infelizmente não posso gerar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas médicos que colocariam minha vida e a vida do bebê em perigo. Foi algo pelo qual tive que lamentar por um tempo”.

No entanto, Selena Gomez não descartou a maternidade e falou sobre as possibilidades que tem de se tornar mãe e os processos que enfrentaria de forma diferente das outras mulheres:

ANÚNCIO

“Pensei que aconteceria como acontece com todos. (Mas) Estou em um lugar muito melhor com isso. Parece-me uma bênção que haja pessoas maravilhosas dispostas a fazer sub-rogação ou adoção, que são possibilidades enormes para mim. Sinto-me grata pelas alternativas para as pessoas que estão desesperadas para ser mães. Sou uma dessas pessoas. Estou animada em como será essa jornada, mas será um pouco diferente. No final do dia, não me importo. Será meu. Será meu bebê”.

Qual doença impede Selena Gomez de se tornar mãe?

A saúde de Selena Gomez não é segredo, já que em diferentes ocasiões ela tem falado sobre as lutas que enfrentou, levando-a a fazer mudanças em seu corpo, passar por cirurgias e fundar a 'Wondermind', uma empresa que promove a saúde mental, algo que ela já abordou em seu documentário para a Apple TV, 'My Mind & Me'.

Em 2013, Selena Gomez foi diagnosticada com lúpus e em 2017, a atriz passou por um transplante de rim doado por sua amiga Francia Raisa. Apenas um ano após essa cirurgia, a atriz revelou que sofre de transtorno bipolar.

Em 2022, ela revelou à Rolling Stone que sua medicação para transtorno bipolar poderia afetá-la no momento de formar uma família, posteriormente, confessou que se aos 35 anos não se tornasse mãe, planejava adotar um bebê.