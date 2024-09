Príncipe Harry: o favorito da Rainha Mãe que herdará uma fortuna em seu 40º aniversário

Britain's Prince Harry leaves after attending an Invictus Games Foundation 10th Anniversary Service of Thanksgiving at St Paul's Cathedral in London, Wednesday, May 8, 2024. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

O príncipe Harry está fazendo aniversário neste domingo, dia 15, e para a ocasião importante, ele teria recebido um grande presente de sua bisavó, a rainha Isabel I, que sempre manteve uma bela relação com o segundo filho do rei Charles III.

ANÚNCIO

A Gan-Gan, como o Príncipe Harry a chamava, faleceu em março de 2002 aos 101 anos, sendo uma das pessoas mais importantes em sua vida: “Eu ria muito com a minha Gan-Gan e ela também era muito próxima do meu pai. Ela havia sido a Rainha da Guerra. Tinha vivido no Palácio de Buckingham enquanto as bombas caíam do céu. Era famosa por dizer que, não importa o quão ruins as coisas ficassem, jamais abandonaria a Inglaterra. As pessoas a amavam por isso, eu a amava por isso”, contou em uma ocasião. Agora, ela proporcionou a ele uma reserva segura com o qual ele pode sustentar sua família na Califórnia.

De acordo com informações do jornal britânico The Times, o duque de Sussex receberia vários milhões de libras de um fundo criado pela Rainha Mãe quando ele tinha apenas dez anos.

Qual é a fortuna que o príncipe Harry teria recebido em seu aniversário de 40 anos?

De acordo com o que foi relatado pela mídia, em 1994, Isabel Bowes-Lyon, mãe da falecida rainha Elizabeth II, criou um fundo fiduciário para que seus bisnetos recebessem sua herança sem ter que pagar impostos.

O primeiro pagamento é feito aos 21 anos e o segundo aos 40. Embora nunca tenha sido divulgada publicamente a quantia exata, fontes próximas ao Palácio indicaram que o príncipe Harry tem direito a uma fortuna maior do que seu irmão mais velho, o príncipe William, uma vez que herdou o ducado da Cornualha ao se tornar príncipe de Gales.

"Dessa forma, a Rainha Mãe pôde reservar o dinheiro para quando seus bisnetos fossem mais velhos e transmitir o dinheiro de uma maneira fiscalmente eficiente. Uma forma de reservar parte de seu patrimônio para eles", declarou um ex-assistente do Palácio ao meio de comunicação mencionado.

O primeiro pagamento, recebido aos 21 anos, é estimado em cerca de 6 milhões de libras, enquanto o segundo, aos 40 anos, aumenta para 8 milhões, de acordo com relatórios da BBC e do jornalista Stephen Bates, autor do livro Royal Inc.