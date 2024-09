Príncipe Harry comemora seus 40 anos: os momentos mais polêmicos do ‘bad boy’ da realeza

Neste 15 de setembro, o príncipe Harry está completando 40 anos e é por isso que fizemos uma revisão dos momentos mais polêmicos de sua vida que o levaram a se tornar o ‘menino mau’ da realeza britânica.

Harry contra os paparazzi

Tendo em conta que a morte de sua mãe foi causada pelos paparazzi que a perseguiam para tirar uma foto, o príncipe Harry cresceu com rancor contra eles.

Quando tinha 20 anos, ao sair de uma discoteca de madrugada, encontrou-se com vários repórteres que começaram a tirar fotos e provocá-lo.

Naquele momento, uma foto do príncipe Harry valia 35 mil libras, então obviamente uma imagem dele lutando valeria o dobro ou o triplo, e eles conseguiram, porque o Duque de Sussex deu uma surra em um paparazzi e desde então foi rotulado como violento.

A fantasia de nazista

Quando seu irmão William estava começando a namorar Kate Middleton, ele foi com eles a uma festa a fantasia e, para surpresa de muitos, o príncipe Harry decidiu se vestir com o uniforme do exército nazista.

A foto acabou vazando para a imprensa e causou grande comoção. Em seu livro autobiográfico, ele confessou que o rei Charles III o obrigou a conversar com o rabino-chefe do Reino Unido, para que entendesse o quão grave foi ter se disfarçado daquela maneira, especialmente por causa das pessoas em seu reino que morreram na Segunda Guerra Mundial devido aos bombardeios do exército alemão.

Festa louca em Las Vegas

O príncipe Harry gostava de festas, então seus colegas do exército não devem ter tido dificuldade em convencê-lo a ir com eles para Las Vegas, antes de embarcar em uma missão perigosa.

Em 17 de agosto de 2012, Harry e seus amigos se hospedaram em uma suíte de dois andares e 580 metros quadrados no Hotel Wynn, onde se divertiram muito: primeiro foram para o cassino, depois continuaram a festa na suíte com mais sete jovens e jogaram ‘sinuca strip’.

No dia seguinte, circulavam fotos do príncipe Harry nu, uma das mulheres que estava com ele aproveitou que todos estavam muito bêbados para tirar fotos do filho de Lady Di.

Livro biográfico - Spare

O mais recente escândalo em que o príncipe Harry se viu envolvido foi devido ao que compartilhou em seu livro ‘Spare’: detalhes de sua tensa relação com seu irmão e seu pai, confissões de ter consumido alguns tipos de drogas, o número de pessoas que matou quando estava no exército, o racismo da coroa britânica que veio à tona após apresentar sua parceira Meghan Markle, entre outros assuntos polêmicos.