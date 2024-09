O nome de Halle Berry como Tempestade está sendo cogitado para um novo filme da Marvel

Halle Berry, conhecida por seu icônico papel como Tempestade na saga X-Men, reavivou as expectativas dos fãs ao sugerir que poderia retornar ao universo Marvel em um futuro filme.

Apesar de sua ausência em Deadpool & Wolverine, Berry expressou seu interesse em retomar seu famoso papel no aguardado Avengers: Secret Wars. A atriz de 58 anos tem manifestado otimismo e esperança, deixando aberta a possibilidade de um retorno.

Durante uma entrevista recente com Josh Wilding, Berry abordou sua inesperada ausência em Deadpool & Wolverine. A atriz revelou que havia mostrado interesse em participar do filme e até discutido a possibilidade com Blake Lively em um evento de moda.

Berry lembrou que Lively perguntou se ela estaria disposta a aparecer no filme de seu marido como Tempestade. Embora a atriz estivesse disposta, o diretor nunca a contatou para fazer parte do projeto, o que deixou muitos fãs desapontados.

Além de seu papel como Tempestade, Halle Berry mostrou disposição para retornar a outros papéis importantes de sua carreira. Apesar de sua interpretação da Mulher-Gato ter recebido críticas mistas, Berry expressou seu amor por esses personagens e seu interesse em interpretá-los novamente.

A atriz comentou: "Adoraria voltar a qualquer um deles. Amei todos esses personagens e sempre fui grata por ter tido a oportunidade de interpretá-los e fazer parte dessas grandes franquias".

Possíveis surpresas em ‘Avengers: Secret Wars’

Halle Berry fez sua última aparição como Tempestade em ‘X-Men: Dias de um Futuro Esquecido’ em 2014. Com a especulação aumentando sobre o futuro do universo Marvel, o retorno de Berry em ‘Vingadores: Guerras Secretas’ pode ser uma das surpresas mais aguardadas.

Os fãs do universo dos super-heróis estão ansiosos para saber se a atriz será confirmada para voltar a interpretar a Tempestade e como seu retorno poderia impactar na trama do próximo filme.