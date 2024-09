MC Kevin manda mensagem do além para Deolane Bezerra

A “vidente dos famosos”, como é conhecida Chaline Grazik, utilizou suas redes sociais para publicar uma carta psicografada enviada por MC Kevin para sua mãe, Valquíria Nascimento, e sua companheira, Deolane Bezerra. Conforme relato feito por ela em suas redes sociais, o funkeiro teria enviado mensagens de consolo e apoio às duas mulheres.

ANÚNCIO

Em sua mensagem, Chaline revela que foi acordada durante a madrugada por uma mensagem do funkeiro. Na sequência, ela reforça que não está “tomando lados ou defendendo a corrupção”, mas que apenas “passou a mensagem enviada pelo espírito do rapaz”.

Leia a mensagem psicografada pela vidente:

“Mãe, a Deolane foi o grande amor da minha vida. Agradeço por você não falar nada e nem ficar contra. Independente de qualquer coisa a mina foi boa pra mim. Mãe, eu sou o vento que sopra no seu ouvido, eu sou a música que você canta feliz. Ei mãe, tá com saudade desse moreninho aqui né? Mãe, será que você consegue ir até onde estou e levar uma medalha de prata? Eu passei uns perrengue (sic) aqui, mas depois vi que nada a gente leva dessa vida. Te amo minha véinha (sic). Fique longe das polêmicas, estou com você. Essas notícias fizeram tocar o seu coração, né mãe? Forte demais, mas estou aqui. Dra. Deolane, minha birrenta marrenta. Eu amo você, estou com você até o fim.”

Deolane Bezerra segue presa

Apesar da mensagem, a vidente não esclareceu ou deu outras informações sobre previsões futuras para Deolane, que segue presa desde o dia 4 de setembro. A empresária é investigada pela “Operação Integration”, que busca esclarecer casos de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Além dela, sua mãe, Solange Bezerra, também segue na prisão.

Recentemente, o STJ negou um novo pedido de habeas corpus feito pela defesa da empresária ao alegar que ainda cabe recurso da decisão que determinou a nova prisão de Deolane após descumprir medidas cautelares referentes à prisão domiciliar com a qual ela chegou a ser beneficiada.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o andamento do processo.