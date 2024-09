Assim foi a primeira aparição pública do príncipe Harry há 40 anos

O 40º aniversário do príncipe Harry neste domingo, 15 de setembro, faz lembrar o momento histórico de sua primeira aparição pública nos braços de sua mãe, a princesa Diana. O duque de Sussex enfrentou os holofotes pela primeira vez em menos de 24 horas após seu nascimento, em 16 de setembro de 1984, quando seus pais o apresentaram à imprensa, que o aguardava na porta do Hospital St. Mary de Paddington, em Londres, Inglaterra.

Sua mãe irradiava felicidade. Ao sair do hospital, centenas de jornalistas e fotógrafos a aguardavam para captar as primeiras imagens do bebê Henry Charles Albert David, mais conhecido como o príncipe Harry. Era a notícia do dia: o príncipe Charles, futuro rei da Inglaterra, e sua esposa sairiam pela primeira vez ao mundo com o segundo filho.

Naquela época, foi divulgado que Diana teve nove horas de trabalho de parto e que Harry nasceu na tarde de 15 de setembro. O príncipe William tinha dois anos, pois nasceu em 21 de junho de 1982. O nascimento de seu irmão mais novo foi no mesmo hospital que ele.

Ao sair do centro de saúde, Diana escolheu um casaco vermelho de corte midi que combinava com sapatilhas vermelhas, decoradas com um laço. Por baixo, ela estava usando um vestido com estampa de listras vermelhas e brancas, com gola baby doll e laço.

As imagens do lado de fora do hospital ainda são muito lembradas. Diana com seu casaco segurando nos braços o recém-nascido Harry, enquanto o príncipe Charles estava ao lado dela com grande coragem e orgulho por seu segundo filho.

O sorriso de Diana iluminava o momento com o bebê nos braços. Até hoje, as fotos permanecem na memória dos britânicos, que ovacionaram o momento e se aglomeraram em frente à instituição médica para conhecer o novo príncipe.

O príncipe Harry e a lembrança de sua mãe

O aniversário do príncipe Harry não só evoca um momento histórico para ele, mas também para a falecida princesa Diana, pois sem dúvida foi um precedente que marcou sua vida.

A ligação de Harry com sua mãe era única. Em uma entrevista, ele contou que, em 1997, quando ela faleceu e ele tinha 12 anos, foi difícil para ele acreditar que era verdade. A notícia foi dada por seu pai. Sendo uma criança, ele pensava que tudo era uma encenação, não percebeu que realmente era um funeral até vivenciar aquele momento, com a imprensa relatando tudo ao seu redor. No entanto, em sua biografia, o príncipe Harry, atual Duque de Sussex, revelou que até os 20 anos, ele pensava que sua mãe não havia morrido, mas sim que havia fugido e estava escondida para escapar da perseguição da imprensa e ser feliz.