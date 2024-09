A mansão de 2 mil m² de Carla Diaz fica em São Paulo: ‘Meu cantinho’

Carla Diaz realizou um sonho de criança e vai morar em uma mansão de 2 mil metros quadrados, localizada em São Paulo. A atriz e ex-BBB confirmou, durante o Rock in Rio, que a casa está sendo reformada e que vai contar com tudo que ela gosta, incluindo uma adega e um cinema privativo.

Em uma entrevista ao GShow, no festival de música, Carla contou que não gosta de ostentar a compra da casa nas redes sociais, por mais que faça alguns vídeos do “Diaz de Obra”, quadro para atualizar os seus seguidores sobre os avanços da reforma.

Ela reforça que essa é uma conquista de mais de 30 anos de carreira: “Não gosto de falar muito porque parece ostentação, mas foi conquistado com muito trabalho. Mas, estou tendo o maior carinho e cuidado para curtir esse momento e escolher meu cantinho”, ressaltou a atriz.

“Sempre morei em apartamento, e agora aconteceu essa oportunidade. Fiquei encantada, já que ter uma casa para colocar meus cachorros e constituir minha família é uma grande realização”. Além dos espaços ditos acima, a mansão de Carla Diaz em São Paulo tem piscina e oito quartos espaçosos e está sendo reformada com o maior carinho por ela: “Estou deixando a casinha do meu jeito. Agora estou podendo escolher tudo pela primeira vez, porque antes quem escolhia era a minha mãe”.

Carla Diaz revela se precisou vender o seu apartamento no Rio

A ex-BBB tranquilizou os fãs sobre a mudança para São Paulo afirmando que segue com seu apartamento no Rio de Janeiro intacto. Segundo ela, o imóvel é usado quando ela precisa gravar novelas ou fazer outros trabalhos na cidade, como o Rock in Rio, além de passar uma temporada de férias ao lado da família e dos amigos: “Tenho uma casa no Rio de Janeiro há uns anos para quando gravo novelas, programas, aí fico nessa”.