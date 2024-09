PARIS, FRANÇA - 07 DE AGOSTO: Snoop Dogg comparece à Final do Park Masculino no dia doze dos Jogos Olímpicos Paris 2024 na Place de la Concorde em 07 de agosto de 2024 em Paris, França

Snoop Dogg, o lendário rapper e empresário de 52 anos, compartilhou detalhes sobre seu casamento de 27 anos com Shante Broadus, sua parceira desde a adolescência. Eles se conheceram no ensino médio em Long Beach, Califórnia, e desde então construíram um relacionamento sólido e duradouro. “Ela me entende”, diz Snoop sobre Shante, que também tem 52 anos. “Ela é uma ótima mãe, uma avó incrível, uma excelente esposa e uma grande amiga”.

Embora seu relacionamento tenha sido em grande parte bem-sucedido, não tem estado isento de desafios. Snoop e Shante se casaram em 1997 e têm três filhos e vários netos, mas enfrentaram uma crise em 2004 que os levou a se separar brevemente. Quatro anos depois, renovaram seus votos e encontraram uma maneira de fortalecer sua união.

Snoop Dogg, o conselheiro amoroso: compartilhou a chave de seu casamento de 27 anos

Snoop explica que nos primeiros anos de sucesso, tentou manter algumas partes de sua vida separadas de sua esposa, acreditando que assim a protegia. No entanto, mais tarde ele entendeu que ela deveria estar ao seu lado em todos os momentos. “Com o tempo, você aprende que [ela] é quem controla isso, porque eu tomo decisões ruins”, comenta Snoop. “O que é bom para mim, é ruim para ela”.

Snoop Dog e esposa (Agencias)

Para Snoop, uma das chaves do seu casamento tem sido o seu papel como provedor e cuidador. Ele se orgulha de ter criado uma vida em que Shante nunca precisou trabalhar. "Sou um marido amoroso, cuidadoso e provedor. Minha esposa nunca trabalhou um dia em sua vida, e é isso que eu amo: estou em uma posição em que ela não precisa fazê-lo. Eu sou o trabalho e ela é minha coluna vertebral", explica.

Ao longo dos anos, Shante aprendeu a dar o espaço necessário para a sua carreira, ao mesmo tempo que ensina lições importantes sobre paciência e a importância da família. Snoop destaca que a sua esposa tem sido fundamental para ele priorizar o tempo com os seus entes queridos. "O que mais me faz feliz na minha vida agora é ver a minha esposa feliz e a minha família saudável e unida pelo amor", diz.

Snoop Dog e esposa (Agencias)

Quando lhe perguntam qual é o segredo de seu relacionamento, Snoop oferece um conselho simples mas poderoso: “Descubra o que seu parceiro mais ama e concentre-se em fazê-lo.” Para ele, o verdadeiro amor se baseia em cuidar do que é importante para a outra pessoa, e garante que seu casamento é “até que a morte nos separe”, não até que brigas ou dificuldades os separem.