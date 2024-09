Radical: as mudanças de visual de Kendall e Kylie Jenner de impactar

As irmãs Kendall e Kylie Jenner sempre souberam aproveitar a moda, assim como se atreveram a usar algumas peças para mostrar parte de sua personalidade. Agora, há alguns dias, surpreenderam a todos com uma mudança radical de visual, que deixou todos impactados. Ambas optaram por dois aspectos completamente diferentes, mas que causaram o mesmo efeito.

A primeira a receber aplausos foi Kendall, apesar de ser a mais discreta de todas as irmãs. Ela sempre foi caracterizada por ter uma longa e negra cabeleira, embora isso seja coisa do passado, porque após uma campanha para a marca Calvin Klein, ela se atreveu a cortá-la de forma muito radical, o que impressionou.

Na publicidade de marca de roupa, é exibida a nova linha Calvin Klein Studio, que foi projetada para nos fazer sentir confortáveis e, ao mesmo tempo, ser muito versátil, para usar sem esforço do escritório a uma noite de festa.

No entanto, poucos focaram nas roupas, já que seu novo visual chamou toda a atenção: ela está com um divino corte bob com franja, que lhe confere um aspecto retrô dos anos 90. Além disso, a semelhança com sua mãe Kris é apoteótica.

Kylie trouxe parte de seu passado para o presente e mudou a cor do cabelo

Aos 27 anos, Kylie lembrou-se do seu passado e tingiu novamente o cabelo de um verde azulado, como costumava usar anos atrás, mas sem o estilo roqueiro característico daquela época. Agora é mais sofisticado e delicado. Três dias atrás, ela postou a nova imagem em sua conta do Instagram com a legenda: "Azulado até o fim dos tempos". Foi aplaudida. Ela se sente empoderada e fica tão bem quanto antes.

Ela usou o Instagram para mostrar o look throwback com um top branco diferente. Muitos de seus seguidores se apressaram em reagir nos comentários: “A era da King Kylie está de volta”, “Como eu disse, a diversão de girl fall está aqui”, “Ok, agora adicione as sobrancelhas bloqueadas com um corte ósseo!” e “A nostalgia corre em minhas veias”.