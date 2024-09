Katy Perry e Orlando Bloom, um dos casais mais queridos de Hollywood, passaram por uma significativa separação em 2017, após um ano de relacionamento. A cantora, em uma recente entrevista no podcast Call Her Daddy com Alex Cooper, explicou os motivos que os levaram a se separar, destacando que ambos estavam em momentos diferentes de suas vidas e precisavam se concentrar em seu crescimento pessoal.

Perry, que conheceu Bloom numa festa após o Globo de Ouro em 2016, confessou que desde o início do relacionamento não estava completamente comprometida. "Não estávamos realmente na relação desde o primeiro dia. Ele estava porque tinha passado um tempo em celibato e sabia o que queria. Mas eu acabara de sair de outro relacionamento e pensei: 'Não posso continuar com isso. Preciso de tempo para mim'", explicou a intérprete de Roar.

Por que a Katy Perry e Orlando Bloom estiveram separados por um ano antes de se comprometerem?

A separação ocorreu depois que Bloom participou de um retiro de uma semana chamado The Hoffman Process, um processo que o ajudou a se concentrar e buscar estabilidade emocional. No entanto, quando ele voltou desse retiro, Perry se sentiu desinteressada ao perceber que a dinâmica do relacionamento havia mudado. "Não estávamos mais brincando de gato e rato. E eu pensava: 'Isso é chato. Estou indo embora'", lembrou a cantora, fazendo referência à necessidade de romper com essa rotina emocional à qual estava acostumada.

Depois de um ano difícil separados, Perry decidiu participar do mesmo retiro que Bloom, o que transformou completamente sua vida. "Fui para o Hoffman no final daquele ano de separação e obtive as ferramentas necessárias para crescer. Começamos a falar a mesma língua e tudo mudou", afirmou a cantora.

Este processo permitiu a Perry reconectar com sua autoestima e redefinir seu conceito de amor próprio. Através da meditação e introspecção, ela encontrou a paz interior que tanto precisava. Ao se reunir com Bloom, que a apoiou incondicionalmente, Perry percebeu que ele era o homem certo para ela.

Atualmente, Katy Perry e Orlando Bloom, que têm uma filha de quatro anos chamada Daisy, têm trabalhado juntos para fortalecer seu relacionamento. O casal frequenta regularmente terapia de casal, o que lhes permitiu evoluir como indivíduos e como pais. “Queremos ser melhores seres humanos e criar este lindo ser humano juntos”, afirmou Perry.