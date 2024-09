Kim Kardashian é uma das celebridades mais famosas e bem-sucedidas do mundo do entretenimento e também uma das mais polêmicas, assim como toda a sua família.

ANÚNCIO

A socialite e agora empresária alcançou a fama graças ao seu reality familiar ‘Keeping up with the Kardashians’, mas desde então sempre tem recebido críticas, especialmente ela.

No entanto, a celebridade deixa claro que não se importa com o que dizem sobre ela, pois além de acumular sucessos em sua vida, ela é uma ótima mãe e seus quatro filhos são o mais importante para ela.

No entanto, ela foi criticada por ter feito seu filho Saint, de 8 anos, assinar um contrato de confidencialidade para permitir que ele abrisse seu canal no Youtube.

“Que tipo de mãe é”, Kim Kardashian é criticada por fazer seu filho de 8 anos assinar um contrato de confidencialidade

Segundo informações reveladas por meios de comunicação dos Estados Unidos, Kim Kardashian permitiu que seu filho Saint, de 8 anos, abrisse seu próprio canal no YouTube, mas estabeleceu algumas regras e condições, incluindo um contrato escrito à mão que ela compartilhou nas redes sociais.

O contrato estipula que a sua filha deve cumprir algumas normas de privacidade familiar, por exemplo, não está autorizada a comentar nem a filmar informações pessoais sobre a família, incluindo North enquanto grava música.

Também estabelece que a criança deve mostrar todos os vídeos para a celebridade ou tutor antes de publicá-los, para que possam supervisionar o conteúdo que será compartilhado nas redes, pois sabemos que, mesmo que eles excluam qualquer conteúdo, se for publicado por apenas alguns minutos, ele pode se tornar viral e expô-los.

ANÚNCIO

No entanto, Kim terá o direito de solicitar a remoção de qualquer vídeo que ela deseje e pode excluir a conta de seu filho ou torná-la privada, se assim o considerar.

Isso tem gerado críticas nas redes sociais, pois afirmam que é exagerado para uma criança de 8 anos e que, para começar, ela não deveria permitir que seu filho tenha um canal no Youtube tão jovem, assim como a criticam por permitir que sua filha mais velha, North, use sua conta no TikTok, pois em várias ocasiões ela a expôs.

"Que tipo de mãe é", "mas essa mulher está louca, não deveria deixar o filho ter um canal no Youtube", "ela dá permissão e depois reclama do que publicam", "essa mulher está se afundando sozinha", "ela não se importa com os filhos, só se importa com o que vão dizer dela", e "não concordo com esse contrato, esse menino mal tem 8 anos, nem vai entender o que está dizendo ou como funciona", foram algumas das reações nas redes.

Apesar das críticas, houve quem a defendeu e garantiu que é o melhor e mais responsável que a famosa já fez, e ela mesma defendeu sua decisão e afirmou: “Saint assinou um contrato sólido para seu canal no YouTube. É melhor que ele não o quebre”.