Jennifer Garner estaria lutando por seu relacionamento atual após se aproximar de Ben Affleck

O ex-casal de atores foi visto mais unido do que nunca

O que começou como uma das reconciliações mais aplaudidas em Hollywood, acabou se tornando o que poderia ser um dos divórcios mais caros e midiáticos do ano. Jennifer Lopez e Ben Affleck, que surpreenderam o mundo ao retomar seu relacionamento após quase duas décadas, agora enfrentam uma separação cercada de rumores e tensões. O casal, que se casou em 2022 após retomar seu romance em 2021, parecia ser o símbolo perfeito das segundas chances, mas após pouco mais de um ano de casamento, sua história de amor chegou a um fim tumultuoso.

ANÚNCIO

Foi no segundo aniversário de casamento que J.Lo entrou com o pedido de divórcio, marcando o fim do Bennifer 2.0. Isso foi sob a alegação de "diferenças irreconciliáveis", além de a cantora supostamente ter acusado o ator de "não estar se esforçando" para fazer a relação funcionar.

Jennifer Garner acabará como Jennifer Lopez?

Ben Affleck e Jennifer Garner O ex-casal de atores estaria tendo muita proximidade (Christopher Polk/Getty Images)

À medida que o relacionamento de Affleck com Lopez desmoronava, o ator teria encontrado apoio em sua ex-esposa, Jennifer Garner, com quem compartilha três filhos: Violet, Fin (antes Seraphina) e Samuel. Isso não seria surpreendente, já que ambos mantêm um relacionamento amigável e colaborativo desde o divórcio em 2018. Na verdade, eles foram vistos passando tempo juntos recentemente, ajudando sua filha mais velha a se mudar para o dormitório da Universidade de Yale.

Parece agora que esse vínculo, aparentemente baseado no bem-estar dos filhos, tem sido uma fonte de desconforto para John Miller, atual parceiro de Garner. Segundo relatos, Lopez teria se sentido humilhado com a proximidade entre Affleck e Garner, e agora seria Miller quem estaria passando pela mesma coisa.

Jennifer Garner e Ben Affleck Jennifer Garner e Ben Affleck viveram suas vidas separados, porém, continuam mantendo um relacionamento cordial em prol do bem-estar dos filhos

Enquanto Ben Affleck enfrenta sua separação de Lopez, a relação entre Jennifer Garner e seu parceiro desde 2018, o empresário John Miller, também começou a mostrar sinais de tensão. Fontes próximas afirmaram que o empresário tem se sentido deslocado e ignorado enquanto Garner tem focado sua atenção em apoiar Affleck durante sua separação. Rumores apontam que o casal estava perto de se comprometer formalmente, mas a separação de Bennifer complicou as coisas, deixando seu romance em uma situação delicada.

Um informante revelou ao portal RadarOnline que Miller está à beira de perder a paciência com o que percebe como o apoio inexplicável de Garner para com seu ex-marido, o que tem gerado sérias dúvidas sobre o futuro de seu relacionamento. Para ele, é “incompreensível” que a mulher com quem planejava casar tenha deixado de lado seu relacionamento atual para se concentrar em ajudar Affleck a superar sua crise emocional.

A proximidade entre Affleck e Garner não passou despercebida nas redes sociais, onde alguns internautas começaram a especular que Jennifer Garner poderia acabar como Jennifer Lopez, ou seja, sozinha, se continuar priorizando seu relacionamento com Affleck em detrimento de seu romance com Miller.

Entretanto, Jennifer Lopez decidiu afastar-se do drama, focando-se em sua carreira e em seus filhos. No entanto, o desenlace deste escândalo promete continuar sendo assunto nos próximos meses, especialmente se Garner e Miller decidirem seguir caminhos separados.