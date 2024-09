Esta série impactante derrubou ‘Emily em Paris 4′ do primeiro lugar na Netflix: sobre o que é?

A primeira parte da quarta temporada de ‘Emily em Paris’ causou alvoroço quando estreou na Netflix em 15 de agosto com as novas aventuras de sua heroína très chic, Emily Cooper.

ANÚNCIO

Na sua semana de estreia, a série conquistou o primeiro lugar no top 10 dos programas de televisão em inglês mais assistidos. Durante a sua segunda semana, manteve-se no topo do ranking.

No entanto, após duas semanas consecutivas em primeiro lugar, um projeto conseguiu tirar sua posição e movê-lo para o segundo lugar na lista de produções de TV em inglês mais assistidas.

Qual série tirou o primeiro lugar de ‘Emily em Paris 4′ no top 10 da Netflix?

Trata-se de ‘Os Piores Ex’, uma impressionante série documental de apenas quatro episódios que chegou ao catálogo da plataforma de streaming na última quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

Com 8,4 milhões de visualizações, a produção ficou em primeiro lugar no ranking dos programas de língua inglesa mais reproduzidos em todo o mundo de 26 de agosto a 1 de setembro.

Os números obtidos não apenas permitiram um lançamento bem-sucedido, mas também ajudaram a derrubar ‘Emily em Paris 4′, série que caiu para o segundo lugar após acumular apenas 6,5 milhões de visualizações.

Embora não sejam números ruins, está longe dos 14,9 milhões que alcançou na semana passada. Apesar disso, a trama liderada por Lily Collins promete ser uma das mais bem-sucedidas da Netflix em 2024.

ANÚNCIO

Sobre o que é ‘Os Piores Ex’?

É uma série documental dos criadores do fenômeno ‘Moradores Indesejados’. O projeto revisita quatro histórias reais arrepiantes de traição, violência e engano, mas desta vez entre ex-parceiros sentimentais.

Os perturbadores relatos são apresentados através dos testemunhos das pessoas que viveram um pesadelo com seus ex durante ou depois de terminar seu romance; imagens gravadas por câmeras corporais e recriações animadas dessas relações passadas terríveis.

No final de cada episódio, os espectadores que estão atualmente num relacionamento amoroso não poderão deixar de se questionar mais de uma vez: o quanto eu conheço a minha parceira?

A sinopse no site da Netflix diz: “Desde traições arrepiantes até planos de assassinato, esta série documental sobre crimes reais examina o lado sombrio do amor através dos testemunhos de testemunhas”.