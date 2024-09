Esta comédia romântica dinamarquesa está dando o que falar no Netflix e você não pode perder

Esta comédia romântica dinamarquesa está causando tanto burburinho que está no Top 5 hoje

O fim de semana já está aqui e trazemos algumas séries para maratonar nestes dias de descanso. Comédia, romance, drama, ficção e suspense farão parte do seu entretenimento. Aqui estão as cinco séries imperdíveis para assistir sozinho ou acompanhado se você tiver Netflix.

1. Do Nada, Grávida

A segunda temporada desta série de seis episódios já está disponível para entreter. Conta a história de uma especialista em fertilidade sem filhos que inventa dezenas de histórias para tranquilizar seus pacientes, até que um dia, estando bêbada, é inseminada por seu ex-namorado e agora luta para explicar como engravidou, além de reconquistar seu amor perdido.

2. Respire

Em apenas uma semana de lançamento, esta série de ficção espanhola já está conquistando. Baseia-se na vida dos médicos que trabalham em um hospital em Valência, Espanha. Em seus oito episódios, são abordados temas como os laços emocionais e a relação com os pacientes, sem o pano de fundo político.

3. Quando Ninguém Vê

É uma minissérie coreana de terror que está novamente nos primeiros lugares na plataforma de streaming. Durante um verão, uma mulher misteriosa chega a uma casa de férias, desencadeando uma série de eventos que perturbam a vida do proprietário da casa e de seu entorno.

4. Depois do Acidente

Este drama está há duas semanas consecutivas no topo da lista dos 10 mais da Netflix. É a história de como a negligência durante uma festa de aniversário infantil acaba em desgraça para várias famílias, que terão que lidar com vingança, ódio, ressentimento, culpa e perdão. É baseada em fatos reais.

5. O Amor Mora ao Lado

Esta é também uma série sul-coreana de 16 episódios de uma hora, classificada como comédia, que conta a história de “Choi Seung-Hyo (Jung Hae-In), que ao longo dos anos se tornou o arquiteto jovem mais proeminente da Coreia do Sul. De sua posição privilegiada, ele lidera o estúdio In, que se tornou um dos mais procurados”, conforme a resenha do La Vanguardia.

“Bonito, rico e com uma grande personalidade, Seung-Hyo tem tudo o que poderia desejar. No entanto, também tem algo que gostaria de apagar de sua vida e, coincidentemente, são momentos relacionados com Bae Seok-Ryu (Jung So-Min), sua amiga de infância”, acrescentou o artigo.