“As mulheres não choram mais”: JLo foi vista muito sorridente com um famoso ator, superou Ben Affleck?

Jennifer Lopez não está passando por um bom momento, mas mesmo assim decide buscar o que lhe traga felicidade e, acima de tudo, paz. Em 7 de setembro, ela compareceu à estreia de seu filme ‘Unstoppable’. Como de costume, ela estava deslumbrante em um vestido super sexy que soube usar muito bem aos seus 55 anos, no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Toronto.

A atriz chegou com um vestido prateado de lantejoulas quadradas, da marca Tamara Couture, de sua coleção outono-inverno. O vestido era completamente longo, mas o que chamou a atenção de todos foi o lado dele, pois estava unido com apenas quatro grandes laços pretos, que eram amarrados nos ombros, cintura, coxa e joelho, revelando a escultura nua da cantora.

Muitos o consideraram como o vestido da vingança contra Ben Affleck, de quem ela está se divorciando após dois anos de casados. Ela mesma, em 20 de agosto passado, encerrou o casamento quando foi aos tribunais fazer a solicitação. No entanto, eles estão separados desde abril deste ano. Essa foi a razão pela qual ela foi vista sozinha em muitos eventos, incluindo este festival.

Jennifer tem sido vista com um semblante abatido e fontes próximas a ela revelaram à mídia que ela está desapontada com Ben, pois foi ele quem a procurou desta vez. No entanto, os fãs também notaram uma grande mudança no comportamento da atriz, já que agora ela interage mais com eles, algo que diminuiu durante seu romance com Ben.

Quem é o ator com quem JLo estava muito sorridente?

A diva do Bronx teve um ótimo tempo no Canadá durante o festival de cinema, onde aproveitou para compartilhar com alguns colegas, mas a interação com um deles chamou a atenção de todos, pois ela foi vista muito sorridente. Tratava-se do ator americano Bobby Cannavale.

Os dois conversaram animadamente, enquanto ela o olhava fixamente nos olhos e até mesmo tocou seu torso várias vezes. Mas isso não foi tudo, pois ela até dançou para ele, enquanto ele a observava sedutoramente. No entanto, Cannavale, de 54 anos, mantém um relacionamento com a atriz Rose Byrne desde 2012. Eles formaram uma família e têm dois filhos de 8 e 7 anos.

Claro que as críticas a JLo surgiram: "Mulher que não sabe ficar sozinha 😢 Fique quieta por um tempo, amiga!", "Próxima vítima 😂", "Não se respeita nem aos seus filhos", "Já está metida na confusão", "Quem será o próximo!". No entanto, muitas mulheres também saíram em sua defesa.

“Jennifer dança a vida ao ritmo que lhe é imposto”, “Não é que ela já superou. É que a vida continua. Ele estava saindo com outra pessoa”, “Ela tem o direito de sorrir, qual é o problema de ficar triste para sempre, deixem-na em paz”, “Ela está solteira, se sustenta sozinha, é milionária, seus filhos já são adultos” e “As mulheres não choram, as mulheres faturam”, e assim a apoiaram no Instagram.