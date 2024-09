Apesar das críticas, a próxima protagonista de ‘Bridgerton 4′ é a melhor escolha da saga

O fenômeno Bridgerton continua causando furor na Netflix, e com o recente final da terceira temporada, os fãs estão mais ansiosos do que nunca pelo que está por vir na quarta temporada. Desde a sua estreia em 2020, esta série de época tem sido um sucesso retumbante, conquistando o coração do público graças à sua mistura de drama, romance e personagens inesquecíveis. Agora, a expectativa está no auge, especialmente porque a quarta temporada tomará um rumo inesperado ao se basear no terceiro livro da saga de Julia Quinn, “An Offer from a Gentleman” (Um Perfeito Cavalheiro), centrado no personagem Benedict Bridgerton.

ANÚNCIO

Em vez de seguir a ordem cronológica dos livros, os produtores de ‘Bridgerton’ optaram por mudar a sequência, o que gerou ainda mais interesse na história de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que se tornou um dos favoritos da saga.

A trama da quarta temporada se concentrará em seu relacionamento com Sophie Beckett, uma jovem de origem humilde que trabalha como criada, mas cujo destino muda radicalmente quando ela comparece a um baile de máscaras. Embora nos livros Sophie seja de origem inglesa, a série decidiu introduzir uma mudança significativa: o personagem será interpretado pela atriz sul-coreana Yerin Ha e, além disso, eles mudaram seu sobrenome para Baek. Essa decisão foi recebida tanto com elogios quanto com controvérsia.

A escolha de Yerin Ha e a polêmica nas redes sociais

Há alguns meses, foi anunciado que Yerin Ha seria responsável por interpretar Sophie na quarta temporada de Bridgerton. A atriz, conhecida por seu trabalho na série ‘Halo’, foi uma escolha interessante para muitos, embora nem todos os fãs tenham concordado. Ao lançar o primeiro trailer com sua apresentação oficial, as redes sociais se encheram de comentários divididos.

Alguns fãs aplaudiram a escolha de Ha, destacando que a série sempre foi inovadora na representação de personagens diversos. No entanto, outros criticaram a decisão, alegando que não imaginavam Sophie Beckett daquela forma e que a inclusão de uma atriz asiática era uma forma de ‘inclusão forçada’. Comentários como “deveriam ter escolhido outra atriz” ou “Sophie não é asiática nos livros” foram recorrentes nas redes sociais.

Bridgerton A 4ª temporada já tem a protagonista perfeita (Instagram)

"Um nome é o primeiro pedaço de identidade que você compartilha com o mundo, e por isso mudar um nome pode ser tão poderoso", diz Ha para a Netflix. "Fazer com que o nome de Sophie se adapte a alguém que se parece comigo é realmente empoderador. Todo o crédito vai para Jess Brownell, nossa showrunner".

Apesar das críticas, muitos fãs de ‘Bridgerton’ têm saído em defesa de Yerin Ha, apontando que a série demonstrou com sucesso que as mudanças em relação aos livros podem funcionar de forma positiva. Um claro exemplo disso é o personagem do Duque Simon Basset, interpretado por Regé-Jean Page, que inicialmente também foi motivo de controvérsia, mas acabou conquistando o público e sendo uma das razões do sucesso da primeira temporada.

ANÚNCIO

Instagram/ Regé-Jean Page Bridgerton

Além disso, a decisão de dar a Sophie um sobrenome coreano, Baek, tem sido vista por muitos como um gesto respeitoso em relação à cultura de Ha, e foi elogiada por aqueles que valorizam a diversidade que caracteriza a série. Yerin Ha compartilhou em várias entrevistas que essa mudança a ajudou a se sentir mais conectada com sua personagem e permitiu que ela incorporasse o papel de forma autêntica.

A espera pela quarta temporada

Apesar da polêmica, a emoção pela quarta temporada de Bridgerton continua crescendo. A história de amor entre Benedict e Sophie promete ser uma das mais cativantes, e os fãs mal podem esperar para ver como se desenrolará. Embora ainda falte tempo para a estreia, o retorno de Luke Thompson e a adição de Yerin Ha garantem uma temporada cheia de surpresas e emoções.