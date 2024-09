Shakira e Piqué estão tendo problemas com a venda da mansão que compartilharam em Barcelona

A separação de Shakira e Gerard Piqué continua sendo assunto de conversa, apesar dos anos, pois agora foi destacado que há problemas entre eles, devido à venda da mansão que compartilharam juntos na Espanha, pois surgiram vários detalhes que impediram a concretização da transação.

Aqui te explicamos o que acontece com a venda da mansão e todos os detalhes em torno da propriedade.

O que acontece com a mansão de Shakira e Piqué?

Em 2023, o ex-casal decidiu vender a casa pelo preço previamente acordado, pois Piqué queria reduzir o valor da venda pela metade (7 milhões de euros), mas Shakira não aceitou essa proposta.

No programa Espelho Público, da Espanha, foi relatado que Shakira quer manter o preço de 14 milhões de euros e que sua intenção é dificultar a venda da propriedade para prejudicar Piqué. Como a propriedade ainda não foi vendida, ambos continuam a usá-la, mas com certas restrições. Shakira, que reside em Miami com seus filhos Sasha e Milan, impõe regras estritas aos funcionários e não quer que nada relacionado a Clara Chía esteja na casa. Quando Shakira visita a mansão, Piqué e sua namorada não estão presentes, e a cantora ordena que lençóis, almofadas e qualquer objeto que tenha sido tocado por Clara Chía sejam descartados.

Assim é a propriedade em que Shakira e Piqué viveram

Os famosos possuem uma propriedade luxuosa com história, já que a habitaram de 2012 a 2023. Alega-se que a propriedade inclui três mansões no mesmo terreno. Devido à sua importância, a cantora e o ex-defensor do Barcelona concordaram em desocupá-la no ano passado.

Localizada na exclusiva urbanização Ciutat Diagonal em Esplugues de Llobregat, Barcelona, a residência ainda é propriedade da barranquillera e do catalão. Seu valor é de 14 milhões de euros, uma quantia elevada para o mercado da região.