O emocionante e forte pedido dos filhos de Ben Affleck e JLo após a separação de seus pais

Existem muitas teorias em torno do divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck, que incluem supostas infidelidades, negligência, excesso de publicidade e controle de uma das partes envolvidas. No entanto, os efeitos dessa ruptura matrimonial não se refletem apenas neles, mas também em seus descendentes.

Desde o casamento de Ben e Jlo em Las Vegas em 2021, foi formado um vínculo muito forte entre os gêmeos de Jlo, Emme e Max, e os filhos de Ben, Violet, Fin e Samuel, ao ponto de serem considerados irmãos. Claro, eles também sentiram o impacto do divórcio.

A publicação TMZ revelou que a famosa estrela do Bronx pediu o divórcio depois de enfrentar problemas durante vários meses, exatamente no dia de seu segundo aniversário de casamento, em 20 de agosto passado.

As consequências da separação para os filhos

E qual foi a reação dos filhos das duas personalidades famosas? De acordo com o que uma pessoa próxima à família revelou ao Page Six, “Seus filhos estão lidando bem com isso, assim como os dela (...) Todos estão prontos para seguir em frente”.

Embora os gêmeos de JLo não tenham tido contato com Affleck recentemente, de acordo com a People, eles estão determinados a manter seu vínculo com Violet, Fin e Samuel.

Um ‘informante’ comunicou ao Entertainment Tonight em 10 de setembro que eles “esperam manter sua amizade e permanecer presentes na vida um do outro”.

Eles querem seus pais juntos

O Daily Mail informou no início de 2024 que Violet, Emme e Samuel, as crianças, estavam se esforçando para fazer com que seus pais se reconciliassem, pois estão convencidos de que são “almas gêmeas”.

Tanto JLo como o diretor de cinema estão muito satisfeitos com esse relacionamento entre os 5, com o objetivo de que os jovens entendam “o quanto amados são e que terão apoio de todas as direções enquanto se adaptam à sua nova rotina”.

Em relação à forma como o antigo casal planeia seguir em frente com suas vidas, a fonte apontou: “Estão focados em colaborar com projetos existentes e novas iniciativas (...) Tem sido uma experiência cheia de altos e baixos para todos, mas cada um está dando o seu melhor”.