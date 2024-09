“Estilo dos anos 90″: Salma Hayek deslumbra com vestido minimalista ideal para mulheres acima de 50

As lantejoulas e o minimalismo, peças clássicas do guarda-roupa de celebridades e realezas nos anos 90, estão de volta aos tapetes vermelhos e desta vez é a atriz mexicana, Salma Hayek, que exibe um lindo vestido com esses elementos que a tornam espetacular.

Hayek é uma das atrizes latinas mais requisitadas da indústria cinematográfica, mas seu talento ultrapassou todos os limites do possível e estamos falando do seu estilo único que também a tornou um ícone da indústria da moda.

E quando se trata de moda e tendências, em qualquer tapete vermelho ou evento que pise, ele impõe estilo e faz com que um clássico das décadas passadas seja um sucesso nos dias de hoje.

A elegância com um vestido coluna

Recentemente, a intérprete de ‘Frida’ compareceu ao terceiro jantar anual da Kering Caring For Women e optou por um vestido de lantejoulas preto em forma de coluna, que foi uma das silhuetas clássicas da década de 90, quando o minimalismo era uma constante nos vestidos usados em tapetes vermelhos e pelas supermodelos.

Salma Hayek Salma Hayek estava espetacular em um vestido coluna de lantejoulas ( Taylor Hill / Gotham /Foto: Getty Images)

É um dos cortes que têm a possibilidade de manter a elegância, mas dar um toque de sensualidade refinada pela forma como se ajusta ao corpo, destacando as partes mais pequenas, criando uma imagem muito mais estilizada.

Com seus recém-completados 58 anos, Hayek roubou as câmeras e os flashes com um traje espetacular que combinou com um colar impressionante, que foi a melhor decisão, pois todos os olhares se voltaram para este design curvo que se estende ao longo de todo o decote, iluminando seu rosto junto com os lábios vermelhos profundos.

