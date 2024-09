Este é o próximo filme de terror que promete superar tudo o que você já viu antes

Com a temporada de Halloween ao virar da esquina, o apelo dos filmes de terror ganha força renovada. É aquela época do ano em que a fascinação pelo macabro e pelo sobrenatural se torna inegável. Desde o suspense até o terror visceral, os filmes deste gênero têm uma maneira única de capturar nossa atenção, e sua popularidade continua aumentando a cada ano.

Mesmo que às vezes pareça que nada mais nos surpreende, o horror tem uma habilidade peculiar para explorar os cantos mais escuros da mente humana e nossas profundezas emocionais. Enfrentar nossos medos através de uma tela segura nos permite experimentar uma ampla gama de emoções sem risco real, ao ponto de oferecer um tipo de catarse que pode ser tanto viciante quanto libertadora.

É assim que este se torna o momento perfeito para destacar um ator que soube transitar com habilidade entre gêneros diversos: Hugh Grant. Conhecido por seu charme inegável em comédias românticas e musicais, Grant está quebrando barreiras ao se aventurar no sombrio mundo do terror com seu papel em ‘Herege’, um filme de terror que já chamou a atenção no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

O próximo filme de terror que vai te dar pesadelos

Herege Hugh Grant protagoniza um dos filmes mais aterrorizantes do ano (A24)

A sinopse diz que “dois jovens missionários mórmons são obrigados a demonstrar sua fé quando batem na porta errada e são recebidos pelo diabólico Sr. Reed, ficando presos em seu mortal e intenso jogo de gato e rato”.

Em ‘Herege’, Hugh Grant afasta-se de seus papéis habituais para assumir um personagem aterrorizante. O filme é dirigido por Scott Beck e Bryan Woods, a mesma equipe por trás de ‘Um Lugar Silencioso’. A premissa é bastante assustadora por si só: o ator interpreta um vilão que persegue e tortura duas missionárias de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O filme tem sido descrito por críticos como uma imersão profunda na religião e na espiritualidade, envolta em um thriller de horror imprevisível. Os primeiros comentários sobre o filme têm sido em sua maioria positivos, destacando a interpretação de Grant como um vilão memorável que poderia merecer ser considerado para prêmios. Também elogiaram o filme por sua originalidade e por oferecer uma experiência de terror genuinamente impactante.

Herege Hugh Grant estrela um dos filmes mais assustadores do ano (A24)

O trailer do filme, lançado em junho, gerou uma considerável agitação entre os ex-missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que compartilharam suas próprias experiências assustadoras no campo.

O distribuidor A24 tem agendado o lançamento de ‘Herege’ nos cinemas em 15 de novembro, prometendo oferecer aos fãs de terror um novo filme para explorar. A versatilidade de Hugh Grant neste papel de terror demonstra que ele é capaz de enfrentar qualquer desafio como ator, desde seu papel icônico em ‘Um Lugar Chamado Notting Hill’ até o musical ‘Wonka’ e agora este novo e sombrio capítulo em sua carreira. Sua transição para este gênero mostra como os atores podem se reinventar e desafiar nossas expectativas de maneiras surpreendentes e emocionantes.