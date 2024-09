Enquanto Angelina Jolie cuida do filho doente, Brad Pitt dá presente extravagante para nova namorada

A suposta imprudência de Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, levou-o ao hospital depois de sofrer um grave acidente com sua bicicleta elétrica contra um caminhão há um mês e meio em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jovem de 20 anos reapareceu após o acidente. Ele compareceu ao Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, no último fim de semana.

O irreverente rapaz acompanhou sua mãe na estreia do filme ‘Without Blood’, dirigido e escrito por Jolie e baseado no romance homônimo de Alessandro Baricco. As marcas em seu rosto não foram limitantes para que ele sorrisse e se mostrasse feliz ao lado de Angelina e do restante dos atores do filme.

Angelina Jolie reaparece com seu filho Pax mas esse detalhe em seu rosto chamou a atenção de todos Festival de Cinema de Toronto ( Monica Schipper/EveryStory2024 / Robin Marchant /Foto: Getty Images)

Pax ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva por uma semana. Angelina nunca se separou de seu lado, assim como seus cinco irmãos. Toda a família estava grata aos socorristas pela rápida ação, que permitiu que ele ainda estivesse vivo e sem muitas consequências.

O segundo filho da atriz não estava usando capacete enquanto andava de bicicleta em uma área muito movimentada da cidade, o que resultou em uma grave contusão cerebral, mas felizmente não passou disso e ele se recuperou. No entanto, esta não seria a primeira vez que ele se envolve em um acidente de trânsito.

Uma fonte revelou ao TMZ que a vencedora do Oscar quer ajudar seu filho, pois "não está indo bem. Pax é uma criança com problemas e Angelina está fazendo tudo o que pode para ajudá-lo".

Enquanto o filho se recupera, Brad Pitt está vivendo a vida

Recentemente, o ator Brad Pitt confirmou que seu coração está ocupado por Inés de Ramón, uma empresária de joias que é 29 anos mais nova que ele. Ela é a primeira parceira estável que se conhece desde sua separação de Jolie em 2016. O casal fez sua estreia no Festival de Veneza no início do mês. Eles se conheceram em 2022.

Ele, com 60 anos, está focado em ser feliz. Desde o início de setembro, o casal tem passeado de mãos dadas pelas ruas de Nova York, às vésperas da Semana de Moda da cidade. Ambos foram vistos em um restaurante e em outros lugares muito apaixonados e seguros. É claro que os paparazzi não deixaram passar despercebido um detalhe: um colar de diamantes com a letra I, de Inés, que o ator usava em homenagem a ela.

Isto foi duramente criticado, uma vez que enquanto ele desfruta de sua vida, é Angelina quem tem enfrentado a situação que Pax ainda vive. Na época, o astro de Hollywood disse que se sentiu “desolado” por ficar fora da situação.