Bruce Willis reaparece em público em meio à sua luta contra a doença e surpreende com sua aparência

Bruce Willis é um dos atores mais famosos de Hollywood, que protagonizou dezenas de filmes como ‘Duro de Matar’, ‘O Sexto Sentido’, ‘O Quinto Elemento’ e ‘Pulp Fiction’.

No entanto, há alguns anos, o ator se retirou do mundo do cinema devido ao fato de que ele sofre de demência frontotemporal, uma doença incurável que mudou sua vida e a de sua família.

As filhas, ex-esposa, esposa e amigos têm contado o quão difícil é lutar contra essa doença, já que o ator tem se esquecido de todos e é muito difícil vê-lo assim.

Toda a sua família mostrou-lhe apoio e protegeu-o, por isso o ator raramente se mostra em público, mas recentemente surpreendeu ao reaparecer.

Bruce Willis reaparece em meio de sua luta contra a doença e surpreende com sua aparência

Recentemente, Bruce Willis foi visto em público depois de muito tempo em casa, surpreendendo seus fãs.

O ator foi flagrado em um carro preto, vestindo uma camisa branca listrada e um boné azul escuro, e apesar de apresentar muitas rugas, normais para sua idade, já que ele tem 69 anos, surpreendeu com o quão bem ele aparenta.

“A demência é muito difícil. Oramos por ele e sua família”, “uau, ele parece muito bem para estar lutando contra essa doença”, “adoro como ele está bem, parece idêntico”, “bem, dá para ver algumas rugas, mas de resto ele está incrível”, “que bom vê-lo tão bem”, “ele parece melhor do que nos últimos meses”, “que bom vê-lo na rua e tão bem”, e “adoro vê-lo assim, é admirável”, foram algumas das reações nas redes.

O ator tem contado com o amor de sua família e agora que se tornou avô, pois sua filha Rummer teve sua primeira filha, que se parece com ele, tem estado cheio de vida e felicidade com ela e todas as suas filhas, não apenas as que teve com Demi Moore, mas também as que teve com sua esposa, Emma Heming, Mabel e Evelyn de 10 e 12 anos.

No ano passado, foi revelado que o ator já não reconhece Demi Moore, sua ex-esposa e mãe de três de suas filhas, o que deixou a atriz muito triste e devastada, mas ela tem enfrentado isso da melhor maneira.

“Quando você deixa ir a pessoa que eles eram, ou a pessoa que você gostaria que fossem, então você poderá viver o presente e desfrutar desse amor que está presente, daquele que eles te dão pelo que são. Desfrutar da alegria e do amor que está presente ali e por tudo o que são, não por tudo o que não são”, disse a atriz em uma entrevista este ano.