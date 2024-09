Julgamento pela morte de Maradona é adiado

O Tribunal Oral Criminal número três de San Isidro estabeleceu que o julgamento oral sobre a morte de Diego Armando Maradona começará em 11 de março de 2025, após conceder o pedido de adiamento apresentado pelos advogados de três dos acusados.

Especificamente, o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov e o psicólogo Carlos Ángel Díaz são os que fizeram um pedido para adiar o início do julgamento, de acordo com informações fornecidas pelo jornal 'Clarín'.

No próximo julgamento será determinada a potencial culpabilidade deles na morte de Maradona, assim como da médica líder da clínica, juntamente com os quatro médicos e enfermeiros que participaram do cuidado do jogador de futebol.

Em 2022, o sistema judicial da Argentina determinou que os indivíduos que cuidaram do atleta antes de sua morte seriam processados por possível assassinato. A investigação revelou que os profissionais de saúde deixaram Maradona em um estado de vulnerabilidade e o abandonaram.

Se forem considerados culpados, poderiam receber penas de prisão de até 25 anos. A icônica figura do futebol argentino, Maradona, faleceu aos 60 anos devido a um ataque cardíaco em 25 de novembro de 2020 em uma residência privada ao norte de Buenos Aires.

Algumas semanas antes, Maradona passou por uma cirurgia no cérebro e, de acordo com investigações, houve sérios erros no seu cuidado em casa após sair do hospital.

O diagnóstico médico confirmou que 'Pelusa' faleceu devido a um "edema agudo de pulmão secundário a uma insuficiência cardíaca crônica reagudizada", além de revelar "uma miocardiopatia dilatada" e "áreas de isquemia miocárdica" em seu coração.

Além disso, os patologistas identificaram uma possível "condição cirrótica" no fígado, "ruptura dos septos alveolares" e "uma área com edema intra-alveolar" nos pulmões, bem como uma "necrose tubular aguda" no rim. No entanto, os testes deram resultado negativo tanto para álcool quanto para drogas ilícitas.

Por outro lado, no corpo de Maradona foram encontrados resíduos de venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexona, medicamentos que têm a possibilidade de causar arritmias e que foram administrados a um paciente com uma doença cardíaca crônica.