Estátua de Elizabeth II gera polêmica e comparações com personagem de Robin Williams

Uma nova estátua da Rainha Elizabeth II (1926-2022), recentemente instalada nos jardins do Castelo de Antrim, na Irlanda do Norte, tem gerado polêmica e virado motivo de piada nas redes sociais. De acordo com a Revista Monet, a obra, que visa homenagear a falecida monarca britânica, foi criticada por muitos devido à sua suposta semelhança com a personagem vivida de Robin Williams no filme “Uma Babá Quase Perfeita” (1993).

A estátua, criada pelo artista britânico Anto Brennan, retrata a rainha ao lado de seu marido falecido, o Príncipe Philip, e dos adorados cachorros do casal. Brennan afirmou que sua intenção era capturar a graciosidade e o compromisso da monarca com o serviço público ao longo de seus anos de reinado. No entanto, a recepção popular não foi exatamente a esperada.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, os comentários variaram entre críticas sérias e comparações humorísticas. Uma pessoa comentou que a obra “não se parece em nada com a rainha”, enquanto outra fez a ligação direta com o famoso personagem de Robin Williams, destacando a semelhança entre a estátua e o personagem do filme. “Que coisa ridícula. Isso precisa ser removido o quanto antes”, sugeriu outro usuário, demonstrando indignação com a homenagem que consideraram importantes.

Para alguns, a estátua foi vista como um desrespeito à memória da rainha, enquanto outros simplesmente a consideraram um exemplo de como o trabalho de arte pública pode, às vezes, falhar em capturar a essência de seu objeto. A escultura, que deveria servir como um tributo à vida e ao legado de Elizabeth II, acabou se tornando motivo de escândalo e críticas generalizadas.

As comparações com Robin Williams em “Uma Babá Quase Perfeita” surgiram de forma inesperada, mas rapidamente ganharam força entre os internautas, mostrando como a percepção pública pode divergir da intenção original do artista. A polêmica em torno da estátua destaca a complexidade de criar obras de arte que pretendem honrar figuras históricas, especialmente quando essas obras são expostas em locais de grande visibilidade.