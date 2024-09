Conheça Luciana Botelho, irmã discreta de Luiza Brunet, que foi capa da ‘Playboy’

Luciana Botelho, irmã da modelo Luiza Brunet, mostrou que a expressão popular “filho de peixe, peixinho é” não pode ser levada tão seriamente pelas pessoas, ainda mais quando o assunto é ter sua vida exposta nas redes sociais ou qualquer outro tipo de mídia.

Em 1997, quando posou para revista ‘Playboy’, ela até tentou seguir os passos da irmã, mas definiu que é melhor ficar longe dos holofotes, trabalhando com produção de eventos e assessoria de imprensa em seu escritório montado em São Paulo.

Luciana, tia da ex-BBB Yasmin Brunet, que será repórter do Gshow no Rock in Rio 2024, também optou em não seguir as parentes famosas nas redes sociais, segundo informações do site Extra. Em seu perfil, ela também não comenta nada sobre as pequenas aparições em revistas e programas de TV.

Pouca gente lembra, mas, em 2004, a dona da Luciana Botelho Comunicação também participou da novela ‘Metamorphoses’, da Record. Na trama, ela chocou o público ao realizar uma cirurgia real de colocação de próteses de silicone.

Anos depois, em 2016, Luciana defendeu Yasmin Brunet publicamente, quando a modelo acusou seu ex-namorado, Lírio Parisotto, de agressão. Ela afirmou que sua irmã era uma mulher corajosa e que tinha orgulho e respeito por ela: “Você é uma mulher maravilhosa! Te Amo!”, postou ela em seu perfil no Facebook.

Yasmin Brunet vai entrevistar as celebridades no Rock in Rio 2024

A filha da modelo Luiza Brunet estará ao lado do ator e Diego Martins, o Kelvin de ‘Terra e Paixão’, para entrevistar as celebridades que aguardam ansiosamente o Rock in Rio 2024 começar. Do camarote aos palco, eles também prometem causar com os artistas nacionais e internacionais que sobem nos palcos da Cidade do Rock. Aqui estão as listas com todos os shows desta sexta-feira, 13 de setembro, primeiro dia de festival, e o que você não pode levar de jeito nenhum.