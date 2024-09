A produção de ‘Homem-Aranha 4′ parece ter escolhido o diretor do filme estrelado por Tom Holland

Segundo o Variety, o diretor de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, Destin Daniel Cretton, está nas primeiras etapas de negociação para dirigir o próximo filme do Spider-Man no Universo Cinematográfico da Marvel.

ANÚNCIO

Esta notícia surge após o sucesso de seu trabalho em ‘Shang-Chi’ e a confirmação da continuidade de Tom Holland como Homem-Aranha.

Com obras notáveis como ‘Short Term 12′, ‘O Castelo de Vidro’ e ‘Just Mercy’ em seu histórico, Cretton tem sido uma figura proeminente na indústria cinematográfica.

Embora anteriormente tenha estado ligado a ‘Avengers: The Kang Dynasty’, sua saída do projeto em 2023 não impediu sua colaboração contínua com a Marvel em projetos como ‘Wonder Man’.

A culminação da trilogia do Homem-Aranha dirigida por Jon Watts em ‘No Way Home’ marcou um marco ao fazer com que o mundo esquecesse a identidade de Peter Parker como Homem-Aranha. Este evento deixou os fãs ansiosos pelo futuro do personagem nas telas grandes.

Expectativas em torno do filme

De acordo com os fãs, embora os detalhes sejam mantidos em segredo, a notícia da participação de Cretton sugere que Tom continuará interpretando o carismático super-herói.

Além disso, de acordo com os mesmos relatórios da Variety, Holland, que havia expressado preocupações sobre seu papel a longo prazo, parece ter garantido sua permanência no universo Marvel.

ANÚNCIO

As relações entre a Marvel Studios e a Sony Pictures Entertainment tiveram altos e baixos no passado, com disputas temporárias que geraram incerteza sobre o futuro do Homem-Aranha no MCU.

Mesmo que tenham superado obstáculos, a colaboração entre as duas empresas ainda é crucial para a continuidade da saga do Homem-Aranha.

Tanto os seguidores do universo Marvel como os fãs do Homem-Aranha aguardam ansiosamente as revelações sobre o próximo lançamento da franquia.

É mencionado que a notícia de Destin Daniel Cretton como possível diretor promete uma nova e emocionante fase para o Homem-Aranha na tela grande.