A mensagem misteriosa que Meghan Markle carrega em seu chaveiro

Meghan Markle está usando um novo acessório que carrega uma mensagem emocionante e que ela adquiriu em sua visita mais recente à livraria. A duquesa de Sussex foi vista saindo da Godmothers, uma nova livraria em Summerland, Califórnia, perto de sua casa em Montecito.

Meghan Markle estreia novo chaveiro de US$ 300

No dia 2 de setembro passado, Markle saiu de casa com um grande chapéu de palha, um suéter azul, seu colar dourado Juste un Clou da Cartier e óculos de aviador Ray-Ban para conhecer a nova loja da agente literária Jennifer Rudolph Walsh e da magnata dos cosméticos Victoria Jackson.

Antes de sua abertura oficial, a duquesa de Sussex fez sua primeira compra, que foi um chaveiro de couro em forma de caixa de fósforos de Anya Hindmarch.

O chaveiro tem um preço de US$ 310 e o design imita uma caixa de fósforos e tem gravado em relevo que funciona como lembrete: “Pegue o que precisar”, ao lado das palavras “abraços, amor, paciência e sorriso”.

Palavras na abertura oficial de Madrinhas

Dias depois, em 7 de setembro, Meghan participou do evento inaugural das Madrinhas, no qual sua amiga Oprah Winfrey também participou como convidada.

A duquesa agradeceu aos fundadores da livraria "não apenas por criar o espaço, mas por mantê-lo para que tanta gente se sinta vista através das páginas, seja no riso, na dor, no sentimento de menos solidão".

Celebração do aniversário do príncipe Harry

Por outro lado, neste fim de semana, o príncipe estará comemorando seu 40º aniversário. Em 15 de setembro, ele terá uma festa para familiares e amigos em Montecito, Califórnia, na casa que compartilha com sua esposa, a duquesa, e seus filhos, o príncipe Archie, de cinco anos, e a princesa Lilibet, de três.

E as festividades continuarão com uma escapada de fim de semana para as montanhas com seus amigos mais próximos.