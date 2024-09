Veja como Jennifer Lopez mostrou que não tem mais a tatuagem que dedicou a Ben Affleck

Linda, elegante e sensual. Jennifer Lopez mostrou que está determinada a se livrar completamente de Ben Affleck e evidenciou isso durante sua mais recente aparição na apresentação do filme ‘Incontrolável’, onde usou um vestido deslumbrante que revelou que ela não tem mais a tatuagem que dedicou ao ator.

ANÚNCIO

A atriz e cantora de 55 anos foi ao evento durante o Festival de Cinema de Toronto com um vestido de brilhos prateados que deixava os lados do seu torso à mostra; e como os fãs não perdem nada, rapidamente todos notaram que a 'Diva do Bronx' não tinha mais a tatuagem dedicada a Ben Affleck no seu lado esquerdo.

Jennifer López em Toronto Jennifer Lopez na estreia e 'Incontrolável' durante o Festival de Cinema de Toronto (Cole Burston/AP)

Jlo mostrou pela primeira vez a tatuagem para o Ben em 14 de fevereiro de 2023, quando completaram um ano de casamento. No entanto, na apresentação de ‘Incontrolável’, foi muito evidente que ela já não o tinha.

É muito provável que a artista tenha optado por usar o vestido com aberturas nos lados com a intenção de mostrar seu torso e fazer parecer que a tatuagem já não está mais lá. Na verdade, ela posava para as câmeras, exibindo seu lado esquerdo, onde costumava ter a tatuagem, uma forma de mostrar que não há mais vestígios de Ben.

Jennifer Lopez determinada

Jennifer Lopez mostrou pela primeira vez a tatuagem dedicado a Ben Affleck em 14 de fevereiro de 2023 (Foto: Instagram @Jlo

Desta forma, Lopez evidencia que quando decide tirar algo ou alguém do coração, ela o faz rapidamente e com apenas uma dor. Os rumores de sua separação com o ator e produtor começaram em maio passado, e demoraram a anunciar o divórcio, porque supostamente ela tentava salvar o casamento, mas não conseguiu, se cansou, e por conta própria, foi a um tribunal em Los Angeles para apresentar o pedido de divórcio.

Jennifer Lopez demorou para tomar a decisão de divórcio, mas quando o fez, levou a sério. Não só pediu para remover o sobrenome Affleck, mas também removeu a tatuagem de seu corpo.

Não está claro se a tatuagem foi removida com alguma técnica ou se simplesmente foi coberta com maquiagem, o certo é que já não estava visível.

É muito provável que, assim como Jennifer Lopez fez com a tatuagem, ela também tenha feito outras coisas relacionadas a Ben Affleck em sua vida. Atualmente, a mansão que ambos compartilhavam em Los Angeles ainda está à venda.