Meghan Markle prepara festa exclusiva para o aniversário de 40 anos de Harry

No próximo dia 15 de setembro, o príncipe Harry celebrará seu 40º aniversário, e Meghan Markle, sua esposa, está preparando uma comemoração especial para marcar a ocasião. A festa será realizada na mansão do casal em Montecito, Califórnia, onde vivem com seus dois filhos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3. Meghan, conhecida por seu gosto refinado e atenção aos detalhes, está organizando um evento íntimo e exclusivo, cercado por amigos próximos e familiares cuidadosamente selecionados.

A residência do casal, avaliada em cerca de 14 milhões de dólares, será o palco da festa, onde o duque de Sussex poderá comemorar ao lado de pessoas queridas. De acordo com informações do portal Page Six, após a festa em Montecito, Harry planeja dar uma “escapada” com seus amigos mais próximos para as montanhas da Califórnia. Esse retiro permitirá que o príncipe aproveite momentos de descontração e relaxamento em um ambiente tranquilo e reservado, longe dos holofotes e da pressão mediática.

Apesar da natureza festiva do evento, há uma ausência notável: os membros da família real britânica. A relação do príncipe Harry com sua família, especialmente com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão mais velho, o príncipe William, tem sido marcada por estresse e distanciamento nos últimos anos.

A decisão de não incluir a realeza britânica na comemoração do aniversário levanta questões sobre o estado atual das relações familiares de Harry. Desde que mudou para os Estados Unidos, o príncipe e Meghan optaram por uma vida mais independente e distante das obrigações reais. Esse afastamento, combinado com as dificuldades de relacionamento com sua família, continua sendo um tema de grande interesse e especulação.