Justin Timberlake chega a um acordo com as autoridades após o seu caso de dirigir embriagado

Há algumas semanas, Justin Timberlake esteve no centro da polêmica após ser preso pela polícia de Nova York por dirigir sob a influência de álcool, permanecendo detido por algumas horas enquanto sua situação era esclarecida.

O cantor expressou sua preocupação sobre as consequências que essa situação teria em sua carreira, especialmente porque ele está no meio de seu retorno à cena musical com sua turnê ‘The Forget Tomorrow World Tour’.

Qual foi o acordo que Justin Timberlake alcançou com as autoridades depois de ser preso por dirigir sob efeito de álcool?

A situação, felizmente, parece ter se resolvido para o ex-líder da famosa banda NSYNC, pois foi relatado nesta quarta-feira que seus advogados chegaram a um acordo judicial em seu caso de dirigir sob a influência de álcool, o que permitirá que ele evite acusações e, em vez disso, enfrente uma penalidade de trânsito.

O TMZ informou que Timberlake foi oficialmente acusado de dirigir sob a influência de álcool, razão pela qual ele pagará uma multa que varia de US$ 300 a 500. O valor exato será determinado pelo juiz.

Além disso, o cantor terá que comparecer a uma audiência na próxima sexta-feira no Tribunal da Vila de Sag Harbor, de acordo com o Escritório do Promotor do Condado de Suffolk.

Justin foi preso em junho passado e se recusou a fazer o teste do bafômetro depois de passar por um sinal de parada muito perto do exclusivo American Hotel. Ele assegurou aos policiais que tinha tomado apenas um martini; no entanto, ele falhou nos testes de sobriedade e mostrou sinais de embriaguez.

A pessoa famosa e seu advogado, Edward Burke Jr., negaram a todo momento que ele estava bêbado no momento de sua prisão. Após a prisão, o juiz Carl Irace suspendeu a carteira de motorista de Timberlake.