Filho de Chester Bennignton, ex-vocalista do Linkin Park, revelou ter recebido ameaças por parte dos fãs do grupo

Linkin Park anunciou há dias sua nova vocalista e o filho de Chester Bennignton expressou sua discordância através das redes sociais, o que levou fãs irritados a ameaçá-lo de morte.

Nas redes sociais, houve um intenso debate sobre se Emily Armstrong foi a escolha certa para substituir o cantor que tirou a própria vida em 20 de julho de 2017, aos 41 anos de idade, depois de ter lutado contra uma forte depressão por anos.

No entanto, ao contrário do que alguns usuários comentaram, Jaime Bennington não ficou chateado pelo fato da nova vocalista ser uma mulher, mas sim pelo seu passado obscuro com a Cientologia e por ter expressado apoio a um agressor.

Filho de Chester Bennignton revela que agora teme ir a um concerto do Linkin Park

Jaime Bennington expressou que achava problemático que uma pessoa como Emily Armstrong, que tem laços com a Cientologia e também expressou seu apoio a Danny Masterson, um ator considerado culpado e sentenciado a 30 anos de prisão por estupro, seja a substituta de seu pai.

Agora está recebendo ameaças de fãs de Linkin Park, que lhe disseram que deveria acabar com a sua vida como o fez o seu pai, Chester Bennington.

Para piorar a situação, Mike Shinoda, ex-colega de Chester Bennignton no Linkin Park e principal responsável pelo retorno do grupo, o bloqueou no Instagram.

Jaime Bennington também disse que temia ir a um concerto da banda à qual seu pai pertencia, pois atualmente não era alguém querido pelos fãs.

Por outro lado, ele acusou Mike Shonda e o resto de seus colegas de querer apagar o legado de seu pai, Chester Bennignton, ao incluir Emily Armstrong na banda, por isso não lhes ofereceram nenhum ingresso para assistir a um de seus shows, porque não era conveniente para ele.