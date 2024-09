“Ele foi muito rude”, o ator Ian McKellen contou sua experiência com a rainha Elizabeth II

O ator Sir Ian McKellen, conhecido por seus papéis como o mago Gandalf em ‘O Senhor dos Anéis’ e como Magneto em ‘X-Men’, fez um comentário negativo sobre a falecida rainha Elizabeth, o que desencadeou uma onda de críticas contra ele.

ANÚNCIO

A monarca concedeu-lhe o título de cavaleiro em 1991 pelos seus serviços às artes cênicas e, em 2008, conferiu-lhe o título de Companheiro de Honra pelos seus serviços ao teatro e à igualdade. No entanto, a opinião que o famoso ator tem dela não é muito boa, pois ele a descreveu como “muito rude”.

“Estou certo de que no final (a rainha) ficou muito zangada. E nas poucas ocasiões em que a encontrei, foi bastante rude. Quando recebi uma medalha por atuar, ela me disse: ‘Você faz isso há muito tempo’. Eu respondi: ‘Bem, não tanto quanto a senhora’. Ela me deu um sorriso de orelha a orelha, mas depois me disse: ‘Tem alguém que ainda vai ao teatro?’. Isso é muito mal-educado quando você está dando uma medalha a alguém por atuar. Significava: ‘Alguém se importa com você? Porque eu não. Agora vá embora’”, expressou Sir Ian McKellen em entrevista ao The Times.

Sir Ian McKellen e as críticas por seus comentários sobre a rainha Elizabeth II

O comentário de Sir Ian McKellen sobre a rainha Elizabeth II desencadeou uma grande polêmica contra ele. Os defensores da monarca o desafiaram, perguntando por que, se ele tem uma opinião tão ruim dela, não devolve os títulos que ela lhe concedeu.

Margaret Holder, biógrafa da realeza, disse ao Daily Express: “Talvez se Sir Ian se sentiu tão menosprezado pela rainha, ele poderia considerar devolver seu título de cavaleiro, embora possa se arrepender no futuro”.

Dickie Arbiter, antigo porta-voz oficial da falecida rainha, afirmou que Sir Ian McKellen foi "rude e exagerado" ao se referir à Elizabeth II.

“Se isso é o que você pensava, por que aceitou a honra? Foi um ataque sarcástico inesperado vindo de um homem inteligente de tal estatura. A questão é: ‘A falecida rainha realmente disse isso?’ e, se disse, por que trazer isso à tona agora? Um golpe baixo”, questionou Dickie.